Gobierno autoriza reapertura del aeropuerto internacional de Medellín

El Gobierno Nacional autorizó este martes el inicio de un programa piloto con el que se reabrirá parcialmente el aeropuerto internacional José María Córdova, ubicado en el municipio de Rionegro, al oriente de Medellín.



La decisión fue tomada por el Ministerio del Interior, que en un carta dirigida a los mandatarios de varios municipios, firmada por la ministra Alicia Arango, autorizó la reactivación del tráfico aéreo, con la condición de que se cumplan los protocolos de bioseguridad.

En el caso de la terminal de Antioquia, esa cartera autorizó el reestablecimiento de las conexiones con otros seis aeropuertos: el Gustavo Jojas Pinilla de San Andrés, la Nubia de Manizales, el Palonegro de Lebrija, Santander, el Camilo Daza de Cúcuta, el Matecaña de Pereira y el Edén del municipio de Armenia.



Según explicaron las autoridades, la selección de estas ciudades estuvo regida por los favorables indicadores epidemiológicos que han venido arrojando durante las últimas semanas.



Sin embargo, para que la reapertura no se traduzca en la creación de nuevos focos de contagio, el Ministerio anticipó que el funcionamiento de estos estará estrictamente vigilado por los organismos de salud.



“Bajo la responsabilidad de realizar seguimiento de los protocolos establecidos por parte de los administradores, el Ministerio de Salud hará seguimiento permanente del comportamiento de la actividad y de cualquier cambio en los indicadores epidemiológicos”, advirtió el documento.



Rodrigo Hernández, alcalde de Rionegro, confirmó que ese municipio fue notificado de la decisión durante la mañana de este martes y calculó que cerca de 7.500 familias de la región se verían beneficiadas por la medida.

Luis Fernando Suárez, gobernador encargado de Antioqua, también celebró la decisión y planteó que, dado que todavía no hay una vacuna, este tipo de programas pilotos se sintonizan con el esfuerzo por armonizar la economía y las políticas de mitigación de la enfermedad.



"Una cosa es un protocolo escrito y otra cosa es aplicarlo. Sobre esos pilotos lo importante es que se generen aprendizajes y capacidades para cuando se tome una decisión de apertura", dijo Suárez, al tiempo que reiteró su llamado a los ciudadanos para que contribuyan al manejo de la pandemia y sigan las recomendaciones.



Aunque todavía no es claro en qué fecha concreta se reactivarían los vuelos, lo cierto es que, tanto las aerolíneas como el operador privado del aeropuerto, tendrán que ajustar sus actividades para que los pasajeros puedan cumplir con el distanciamiento social y tengan a la mano elementos como gel desinfectante, tapabocas, entre otros.



Ángela María Orozco, ministra de Transporte, agregó que otra de las recomendaciones será la de priorizar el check-in por medio de vías electrónicas y, sobre todo, cumplir con los lineamientos de la Resolución 1054 de 2020.



"Las medidas de bioseguridad están establecidas en la resolución 1054 y son las que han venido operando precisamente en el piloto autorizado entre Cúcuta y Lebrija. Esas medidas, que no han cambiado, contemplan cosas como que debe acompañarse al pasajero desde el ingreso, donde se le toma la temperatura, tomar la distancia en el check in, que las sillas estén señalizadas, el uso de la mascarilla al ingresar al avión y el lavado de manos incluso a bordo", recordó Orozco.



De acuerdo con la funcionaria, se prevé que la demanda de viajes en esta terminal sea de entre el 5 y el 6 por ciento de la demanda original, tal y como se está dando en otros países que reactivaron la operación aérea.

MEDELLÍN