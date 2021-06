Minsalud le responde a Quintero: 'Hay 13 mil vacunas en Medellín'

Sigue el 'rifirrafe' entre la alcaldía de Medellín y el Gobierno Nacional por una aparente falta de vacunas en la capital antioqueña, que hizo que el alcalde Daniel Quintero anunciara que este martes 22 de junio no habrá jornada de vacunación.



(Además: Alcalde de Medellín dice que la ciudad se quedó sin vacunas)

El mandatario local agregó que es la tercera vez que la ciudad pasa por la misma situación debido a la falta de biológicos y pidió al Ejecutivo garantizar la provisión a la capital paisa.



"Pido encarecidamente al Gobierno Nacional garantizar la provisión de vacunas a la ciudad de Medellín, segundo centro urbano del país y capital de Antioquia. En tres ocasiones por falta de suministro hemos tenido que suspender el proceso de vacunación que es nuestra prioridad", aseveró el mandatario local.



Ante el ruido que la publicación de Quintero hizo en redes sociales, el Ministerio de Salud se pronunció al respecto.



(Le puede interesar: En el primer semestre del año Medellín se acerca a los 200 homicidios)



"Medellín tiene hoy 13 mil vacunas en neveras. Mañana (martes 22) a las 4:30 a. m. recibirán 15.456 dosis de Pfizer de la secretaría de Salud. MinSalud envía mañana 21 mil de Astrazeneca y el miércoles otras 103.896 de Pfizer", indicó la entidad.

Alcalde @QuinteroCalle, Medellín tiene hoy 13 mil vacunas en neveras. Mañana a las 4:30 a.m. recibirán 15.456 dosis de Pfizer de @SaludAntioquia. @MinSaludCol envía mañana 21 mil de Astrazeneca, y el miércoles, otras 103.896 de Pfizer. Es decir que !A vacunar! — MinSaludCol (@MinSaludCol) June 22, 2021

Pero Quintero no se quedó callado ante la respuesta de MinSalud y aclaró que las 13 mil vacunas que están en las neveras son para maestros y personal salud que completan su esquema esta semana, por lo que no se pueden descompletar.



De igual forma, explicó que Medellín tiene un promedio de 25 mil vacunas aplicadas por día.



(Lea, además: Así le ha ido a Medellín con la reactivación económica)



Finalmente, dijo que las vacunas que MinSalud aseguró que llegaban a las 4:30 a. m. de este martes no llegaron, pero que seguirán esperando.



Sobre este tema, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, afirmó en Caracol Radio que es necesario que los alcaldes hablen con sus gobernadores, porque "el Gobierno no puede hacer planeación en el territorio".



Sobre las vacunas que no llegaron, según Ruiz, era la Gobernación de Antioquia la que se comprometió a entregar los biológicos.



"Antes de lanzar trinos hay que conversar. Con trinos no se solucionan los problemas", aseveró Ruiz.



Con corte al 20 de junio, la administración municipal informó que ha recibido 1'193.348 vacunas contra el covid-19, de las que han administrado 1'106.761, para una ejecución del 93 por ciento.



MEDELLÍN

Otras noticias de Colombia

- Restaurante en Santa Marta dice que el 'Flaco' Solórzano miente



- El sueño cumplido de familia barranquillera que se volvió pesadilla



- Turista denuncia ataque por reclamar precio de coco loco en San Andrés