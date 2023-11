Los desiertos que deja la minería ilegal entre las montañas de Antioquia

El verde de las montañas y bosques que tanto enorgullecen a Antioquia se ha ido perdiendo año a año por culpa de la deforestación.



En el primer trimestre del 2023 más de 600 hectáreas fueron deforestadas, es decir, 85 veces el estadio El Campín de Bogotá, según cifras de la Corporación Autónoma Regional (CAR) Corantioquia, lo que corresponde a un 28 por ciento más que la cifra de áreas deforestadas en el primer semestre del 2022, que alcanzó 467,51 hectáreas.



Durante el paro minero que afectó a Antioquia en marzo de este año, el gobernador Aníbal Gaviria sobrevoló la zona evidenciando el notorio impacto de esta actividad en el suelo del departamento.



“Miles de hectáreas del Bajo Cauca están siendo devastadas por la minería ilegal. El más grande desastre ambiental de la historia de Antioquia”, consideró Gaviria.



En la imagen, se apreciaban los ríos de lodo y las montañas naranja, notorias evidencias del paso de la actividad extractiva no controlada en estos suelos que ahora son eriales.



Afectaciones por la Minería en Antioquia

El panorama persiste pese a las denuncias. Los municipios de Remedios y Segovia —ambos en el Nordeste— son los principales focos de alerta. Basta con hacer un recorrido aéreo por estas zonas para evidenciar las manchas amarillentas y naranja sobre lo que solía ser una zona verde.



Son estos dos lugares los que tienen el mayor número de áreas deforestadas en el departamento. Con corte a abril de este año, Remedios ajustaba 243,59 hectáreas deforestadas y Segovia 150,82 hectáreas.



Les siguen Nechí (50,74 hectáreas), Yolombó (14,1 hectáreas) y Vegachí (13,28 hectáreas).



“La deforestación se distribuye principalmente en las subregiones Nordeste, Magdalena Medio y Bajo Cauca, donde se han conservado una de las más importantes áreas y relictos boscosos de Antioquia que son el hábitat de gran variedad de especies de la biodiversidad del continente. En particular, estas áreas conforman un importante corredor para la distribución de especies como el jaguar y el oso andino”, informó Corantioquia.



Afectaciones por la Minería en Antioquia

La minería ilegal es una de las principales responsables de esta amenaza en el departamento, por la cantidad de suelo propicio para esta actividad. Y es que de las más de 6 millones de hectáreas que tiene Antioquia, casi un millón están tituladas, según el Catastro Minero Colombiano.



El gran potencial minero del suelo del Nordeste y el Bajo Cauca ha hecho que tanto empresas formales como informales se asienten allí para hacer minería, lo que implica una afectación en el medio ambiente por la forma en la que se realiza esta actividad extractiva, no todas cumpliendo con los estándares de mitigación y compensación ambiental.



Yarley Erasmo Marín López, presidente de la Asociación Mesa Minera Segovia–Remedios, contó que la minería de aluvión, aquella que se hace cerca a los ríos, arroyos y quebradas, es una de las que mayores impactos genera, pero principalmente en sedimentación del río y contaminación del agua.

Afectaciones por la Minería en Antioquia

“El tema de deforestación no es tanto por la minería, sino más por la ganadería extensiva. Los índices en Segovia y Remedios indican que son 2,7 hectáreas por cabeza de ganado, lo que significa una deforestación bastante grande. Los mineros hoy trabajan principalmente en los márgenes de los ríos que es donde se hace la minería de aluvión, y que son zonas que ya han sido deforestadas por la ganadería”, afirmó el hombre.



Sin embargo, no negó que hay una pequeña parte que también hace uso de espacios verdes en zonas retiradas, pero que son zonas donde tienen mayor presencia grupos ilegales al margen de la ley.



Allí, explicó Marín, lo que se hace es talar los árboles para utilizar la madera en trabajos de entibación y, a su vez, se despeja el área removiendo la capa vegetal para poder instalar los entables y campamentos y así sacar el mineral a 10 o 15 metros de profundidad.



Para Marín, las afectaciones no son solo culpa de los mineros informales. Afirma que existen grandes compañías que también están trabajando en esta zona, a las cuales sí se les permite deforestar. Sin embargo, cuando se trata de mineros informales, ahí sí consideran que sus actividades son un delito ambiental.

Afectaciones por la Minería en Antioquia

Y es que si bien la minería informal y la ilegal tienen un fuerte impacto en la deforestación, la legal también aporta a este daño ambiental. Así lo reveló un estudio publicado en 2021 en la revista Environmental Research Letters por los investigadores Andrés González, Nicola Clerici y Benjamín Quesada, de la Universidad del Rosario, en Bogotá.



Dicho estudio indica que “tres departamentos colombianos resumieron aproximadamente el 70 por ciento de la deforestación nacional ocurriendo en concesiones legales: en 2018, hasta el 23 por ciento de la deforestación en Antioquia tuvo lugar en minas legales (productoras de oro)”, según el estudio.



También reveló que “de las 10 principales concesiones legales ‘megadeforestadoras’, cinco están en el municipio de Remedios, Antioquia”.

Mercurio, otro problema

Un estudio realizado por la Universida de Antioquia reveló que Segovia ya no es el municipio más contaminado por mercurio, lo que evidencia un avance en las buenas prácticas mineras.



Dicho estudio revela que esta zona del Nordeste en 2010 se detectaron hasta 943 microgramos por metro cúbico (μg/m3) de mercurio (Hg) en el aire en los entables. Sin embargo, a finales de noviembre de 2019, dentro de los entables intervenidos se encontró que la concentración del metal en el aire era de 3.9 μg/m3.

Afectaciones por la Minería en Antioquia

Este gran avance se logró gracias a la implementación de tecnologías limpias, como equipos que aprovechan la gravedad para separar el oro de otros minerales sin necesidad de mercurio, entre otros, los cuales fueron apropiados por los mineros ancestrales e informales.



"En la Mesa Minera se está trabajando con la minería ancestral, que es la reconocida por su antigüedad y métodos tradicionales", afirmó el investigador Jairo Ruiz Córdoba, director del grupo de investigación.



Tras cinco meses y medio de trabajo, los resultados indican que se logró más de un 75 % de reducción en el uso de mercurio entre los mineros que hicieron parte de la investigación.

Formalizar, un primer paso



Unos 10.000 mineros saldrán del nordeste de Antioquia paro

Para la directora de Corantioquia, la formalización minera es un paso fundamental para mitigar los impactos ambientales en esta actividad extractiva.



Cifras de la Secretaría de Minas indican que, a la fecha, se han caracterizado 5.688 Unidades de Producción Minera, que corresponden a 39.562 mineros en las subregiones de Bajo Cauca, Nordeste, Magdalena Medio, Sonsón, Valdivia y Buriticá. Actualmente se encuentra en curso la misma acción para el resto de Antioquia.



“Hace falta continuar el proceso en tres acciones: formalización minera in situ, formalización minera con reubicación de labores o reconversión productiva de la labor”, indicó la entidad.



Para la directora de Corantioquia, otra de las acciones a corto plazo es entregar licencias ambientales temporales a los mineros informales para que cambien su forma de trabajar.



Mora añadió que teniendo una mayor formalización en estos territorios se puede pasar a pensar en un plan integral de intervención, en incentivos como compensaciones, pago de regalías y seguridad y salud en el trabajo.



“Si esto no se brinda es un riesgo claro para que se pueda seguir incentivando la falta de formalidad en el ejercicio minero y peor aún, la ilegalidad”, puntualizó Mora.

Delegación minera

El pasado 17 de noviembre el Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, se reunió con la Agencia Nacional de Minería (ANM) y solicitó la prórroga de la delegación minera, que se vence en diciembre próximo.



Durante el encuentro se trataron temas como la descentralización, la antigüedad de la delegación, que lleva más de 30 años en Antioquia; los resultados en formalización minera, que representan el 40 por ciento del total de Colombia; y la importancia de la minería para el departamento y que la labor de la delegación se ha hecho bien.



Antioquia espera que la Agencia Nacional de Minería la prorrogue por dos años más, 2024 y 2025, esta potestad sobre la actividad minera.



