Minería en Jericó: voces a favor  y en contra

Sandra Castaño, empresaria de la zona, opinó que en Jericó no hay dos, sino tres caras de la moneda. Los que están a favor, los que están en contra y a los que les va y les viene si la mina se va o se queda.



“Por eso es que esa tal división no existe. Si vos caminás por el parque me vas a ver a mí, que soy pro-minería con mi mejor amiga que es cero minería, compartimos espacios, nos reímos y tomamos café. Hay muchas otras personas que así lo hacen”, expresó Castaño.



En su caso, expresó que al comienzo sintió mucho temor porque de minería no sabía nada, pero aseguró que se me tomó el trabajo de documentarse, tanto con personal de la AGA, como con otras personas y su preocupación se acabó cuando conoció de cerca el proyecto y a las personas que lo lideran.



“Nos aclararon todas las dudas, pero nunca trataron de convencernos, lo que me pareció muy importante. También me causa mucha tranquilidad que desde la empresa están fortaleciendo las vocaciones que ya tiene el municipio, como lo es la agricultura y el turismo, haciendo alianzas estratégicas con entidades reconocidas como la Cámara de Comercio y el Sena”, dijo la comerciante.



Por su parte, Carlos Augusto Giraldo, dos veces alcalde de Jericó y quien ha sido docente universitario por más de 15 años en temas de medio ambiente y administración pública, indicó que le produce extrañeza que la en la polémica sobre Quebradona se les haya dado vocería a personas ajenas a Jericó y al proyecto.



“Hacia afuera hay supuestamente una guerra y una polarización, que no coincide con la realidad de lo que pasa en Jericó. Tras la decisión de la ANLA, se dijo que el pueblo estaba dividido, lo que es falso. Solo que hay opinadores cercanos con mucho lobby que se oponen, pero una encuesta del Centro Nacional de Consultoría dice que el apoyo al proyecto en el municipio es de más del 75 %”, aseguró Giraldo.



Agregó el docente que en los 18 años que lleva la empresa en el pueblo este se ha seguido transformando, pasando de tener 3.000 hectáreas de café a 1.600, dándole espacio a 5.000 hectáreas de aguacate, algo que no se tenía hace 18 años, donde tampoco llegaba un solo turista.



“En estos 18 años Jericó hizo una revolución cultural sin plata y se convirtió en una belleza arquitectónica. Han sido 18 años en los que hemos convivido con la actividad minera exploratoria que no ha acabado el pueblo, sino que nos hemos transformado de la mano de esta”, aseguró.



Sobre la decisión de la ANLA, coincidió en las opiniones que se ven en redes sociales donde dicen que la entidad “se lavó las manos”.