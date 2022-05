Las criptomonedas están dando mucho de qué hablar. Más que una tendencia o una moda, este tipo de activos se han convertido en parte de la cotidianidad y cada vez son más comunes, al punto de ser consideradas como moneda nacional en países como El Salvador.



Y en Medellín poco a poco comienza verse más la adopción de este tipo de forma de pago en los comercios como compraventas de vehículos entre otros.

Ante este auge, en Medellín surgió MIND, un cripto café en el que no solo se puede pagar con criptomonedas, sino que también tiene un componente educativo para que los interesados se informen y capaciten, debido a los riesgos que conlleva el desconocimiento.



Ubicado en el sector Provenza, zona rosa de la capital antioqueña, este espacio se inauguró en noviembre 2021 y ha tenido muy buena acogida.



Así lo cuenta Daniel Aguilar, fundador de MIND, quien revela que la idea surgió tras estar en Nueva York en 2016 y se percató que las personas que invertían en la Bolsa tenían sus puntos de encuentro para conversar sobre acciones, divisas, entre otros temas.



“Nos pareció muy bacano ver que estas personas tuvieran un espacio para hablar de estos temas, y ya que nosotros estábamos metidos en el mundo cripto, blockchain, Metaverso, etcétera, necesitábamos un espacio similar para que las personas que no saben qué es esta tendencia, puedan conocer y aprender de los emprendedores del mundo digital, así como ver oportunidades y tendencias”, asevera Aguilar.



Después de cuatro años de preparación y estructuración, se optó por crear un cripto café, y la ciudad elegida para hacerlo fue Medellín, por su vocación tecnológica.



"Nos ha ido muy bien, ha venido mucha gente que no solo se toma un café, sino que también conoce a otra gente, aprender sobre este mundo gracias a las charlas y eventos que hacemos. Esta tendencia tiene muchos riesgos cuando no hay conocimiento, de allí la importancia de estos espacios, para que las personas aprendan a detectar las amenazas”, agrega el empresario.



Y si bien reconoce que hay varios establecimientos que aceptan criptomonedas en el país, estos no tienen un concepto cripto, en el que se pueda pedir y pagar los productos desde la mesa con criptomonedas, “creo que es el primero en el país”.



Ese es, precisamente, uno de los desarrollos más innovadores de MIND, ya que permite, desde que la persona se sienta, hacer el pedido, y pagarlo desde el celular o desde la mesa.



Las personas pueden disfrutar de un buen café y aprender sobre las criptomonedas Foto: Jaiver Nieto

Explica Aguilar que una vez esto se hace, el pedido se va a la app del mesero y le muestra qué pidió esa mesa, lo que ayuda a automatizar el proceso, especialmente cuando el sitio está muy lleno, lo que es una ventaja para que el consumidor no esté levantando la mano a la espera de que lo atiendan.



¿Cómo se paga? Una vez sale la factura, el sistema brinda la opción de la moneda en la que se puede pagar y arroja el respectivo código QR que se escanea y autoriza la compra. Es cuestión de segundos.



“Aceptamos bitcoin, ethereum, solana, ninance, entre otras, que son las que más tienen capitalización en el mercado. Obviamente además del efectivo, que también se permite. Es muy chévere porque aceptamos efectivo, pero aprovechamos para enseñarles a las personas que hay métodos de pago alternativos”, indica el fundador de MIND.



Añade que el lugar también cuenta con dos dispositivos muy interesantes: el primero es uno que permite comprar bitcoin con monedas de $500 y $1.000 y pagar con esto o ahorrarlo en una billetera virtual (wallet).



El segundo es una especie de cajero electrónico que permite tanto comprar bitcoin con pesos o vender bitcoin y recibir pesos. En este se permiten transacciones máximas de un millón de pesos, tanto en compra como venta.



“Ha venido creciendo el número de personas que paga con criptomonedas, pero son especialmente los turistas, quienes ya lo tienen más normalizado y lo usan de manera cotidiano. Más del 20% de los que ingresan pagan con este método. En los locales es menor, pero cada vez hay más”, indica Aguilar.



Asegura el hombre que es impresionante la cantidad de transacciones que se hacen en Colombia, debido a que en los países emergentes es donde más hay adopción de las criptomonedas, por la devaluación de su moneda local.



Pedagogía en criptomonedas

Si bien el ‘boom’ de las criptomonedas ha llamado la atención de los usuarios, por los múltiples beneficios, como la descentralización e inclusión financiera, no todos están preparados para el auge que está detrás de esto.



Alejandro San Nicolas, director del Máster universitario en gestión de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), indicó que “es indispensable saber que el bitcoin se puede adquirir en los Exchange centralizados o casas de cambio, que tienen cierta reputación y se encuentran regulados, de manera que brinde la seguridad que necesitamos para iniciar en el mundo de los activos digitales, ya que en los últimos años se han realizado cientos de estafas en relación a este tema”.



Por su parte, Eduard Garcia Rosicart, docente de Marketing digital en OBS Business School, expone en su informe ‘Criptomonedas y Blockchain’, que “es importante entender que el precio de una criptomoneda puede subir un día, y al otro colapsar. Y nada puede asegurar que vuelva a subir. Sin embargo, también es cierto que hay inversores que han logrado sacar una interesante rentabilidad de este activo. Por ello, es indispensable que antes de decidir invertir, la persona se informe profundamente sobre el tema y sobre las monedas digitales que planea comprar”.

Conscientes de esto, en MIND hacen énfasis en la pedagogía para los nuevos usuarios y la constante capacitación en quienes ya tienen algún conocimiento.



“Tenemos, por ejemplo, un producto que es el Café Wallet, que cuando se pide le enseñamos a la persona qué es una wallet (billetera virtual), cómo proteger las 12 palabras que estas piden, los tipos de wallet que hay, etcétera. Todo nuestro personal está capacitado para atender las dudas e inquietudes de las personas”, expresa el fundador del cripto café.



Además, hay charlas semanales dedicadas a todas estas tendencias del mundo cripto, así como conferencias trimestrales con expositores con mucha experiencia que hacen capacitaciones para personas más conocedoras.



Asegura el experto que la transición de las personas que tenían efectivo a las tarjetas crédito y débito tardó 20 años, pero que en el caso de las criptomonedas, esta transición tomará la mitad del tiempo.



“Esto está avanzando de manera impresionante y ayudan mucho aspectos como las redes sociales, el ‘voz a voz’ y que los bancos también se estén metiendo en esta onda”, puntualiza Aguilar.



ALEJANDRO MERCADO

Corresponsal de EL TIEMPO@AlejoMercado10