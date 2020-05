Alcalde de Turbo denunció que Armada no informó caso de covid-19

Lo que ya se temía el alcalde de Turbo, Antioquia y que venía advirtiendo desde hace días se cumplió: un contagio por covid-19 le llegó por su conexión con el Chocó. Felipe Maturana, mandatario local de dicho municipio del Urabá, en declaraciones a este medio de comunicación había mostrado su preocupación porque no se estaban tomando las medidas necesarias de las personas que se transportaban entre Chocó y su localidad por el agua, pero el caso no le llegó exáctamente como creía: un militar de la Armada Nacional contrajo el virus.

Así lo dio a conocer este martes en una transmisión en vivo que realizó por las redes sociales de la Alcaldía, en el que mostró su desconcierto al ver que el caso le fue informado por un tercero y no por la propia Armada.



"Encontramos un segundo caso positivo aquí en el Distrito de Turbo, que fue informado a través de las líneas que hoy tenemos habilitadas y que corresponde a un militar, a una persona de la estación de la Armada que tenemos aquí, y que al parecer y según el rastro epidemiológico que hemos podido hacer, se contagió en Chocó. Es un caso que nos preocupa mucho. Correspondió a la información de un tercero, de una persona que no tiene que ver nada con el contagiado, y que lo que nos indica es que andaba transitando libremente por el Distrito", detalló el alcalde Maturana.



A su vez, señaló que procedió con el cerco epidemiológico a este caso, con lo que se realizaron 88 muestras. Frente al primer caso, que fue el de un conductor y que les costó el levantamiento de la cuarentena que ya les había autorizado Mininterior, señaló que las pruebas que se realizaron a las personas de su entorno todas salieron negativas.(Le puede interesar: Por caso de coronavirus, Turbo no podrá levantar cuarentena)

De acuerdo con el mandatario, el militar contagiado llevaba más de 10 días con síntomas en el casco urbano de dicho municipio. Por ello, indicó, están en un proceso de investigación para determinar por qué la Armada no lo reportó.



Jorge Luis Quinto, secretario de Salud de dicha localidad, precisó que el contagiado volvió de una operación militar el 5 de mayo, día en el que ya tenía síntomas, motivo por el que se realizaron pruebas diferentes a la del covid-19. Tres días después, es decir el 8 de este mes, dejó la base y se fue para el casco urbano del municipio. Solo hasta el 16 de mayo se recibió la llamada en la que reportaban el caso.



En el video, el funcionario explica las personas con las que estuvo el militar:

Agregó que se presumía que tenía otras enfermedades tropicales, como dengue u otras. De acuerdo con la información que suministró el hombre, del que se conoció el resultado positivo este lunes, visitó sitios públicos como supermercados.



Dentro del Cantón de la Armada hay 28 personas en cuarentena por haber tenido contacto con el contagiado.

