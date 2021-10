Así luchó la primera persona reconocida como trans en un registro civil

Mike Durán es un bogotano que desde hace siete años vive en Medellín con su esposa y desde 2019 tenía un gran sueño, que sus documentos de identidad lo nombraran como lo que es: un hombre trans.



“Con mis propias palabras mandé un derecho de petición para hacer ese cambio del componente sexo y la repuesta de ellos fue que me tenía que acercar a la Registraduría Especial de Medellín. Cuando fui a esa registraduría me dijeron que no era posible, que eso no estaba dentro de los parámetros que tenía”, recuerda Mike, quien tiene 30 años de edad.



Ahí comenzó una lucha jurídica que terminó con el apoyo del consultorio jurídico de la Universidad Eafit, en la capital antioqueña. Con los abogados Manuela Gómez y Alejandro Díez, y tras una tutela, logró el primer paso pues su registro civil ahora lo identificara como una persona trans.



“Para es mí es el logro más grande que haya podido tener, poder visibilizar a mi comunidad es algo muy bueno, ser activista y hacer reconocer los derechos de las personas trans es lo mejor que haya podido hacer en estos momentos”, dice con orgullo.



Durán prefiere hablar poco de su vida personal y de su proceso de cambio al cuerpo de un hombre, aunque en su cuenta de Instagram ha contado su proceso, que no ha sido fácil por las hormonas y dos cirugías de mastectomía e histerectomía.



En cambio, se inclina por hablar más de derechos de su comunidad y de su lucha que ahora se encamina a que la cédula de ciudadanía colombiana no lo clasifique como hombre o mujer, como sucede comúnmente. Esta vez busca, junto a sus abogados, que diga que es una persona trans.



Mike Durán vive con su esposa en Medellín. Se identifica como un activista LGTI. Foto: Cortesía Mike Durán

Puso una tutela y un juez falló a su favor. “Ahorita lo que estamos esperando es que haya una respuesta a la impugnación que hizo la Registraduría a ver qué sale. Estoy esperando que el Tribunal me dé respuesta porque la Registraduría tenía un plazo de seis meses para entregarme la cédula”, cuenta.



De lograrlo, sería el primer ciudadano colombiano en el que su documento de identificación aparecería como trans.



“Agradecida ante esto, ante todo es hacer valer los derechos de la comunidad lgtbi y de las personas trans, que somos violentadas siempre. En este momento lo que estamos haciendo es luchar por los derechos que la constitución nos dio”, afirma el hombre trans.



Lograr el cambio en el registro civil fue un gran orgullo y sigue con más. Esa meta ha hecho que muchos otros trans del país o personas no binarias lo feliciten y le soliciten asesoría para lograr lo mismo. Mike los está ayudando pues dice que: “Siempre he sabido que todo lo que sea para visibilizar y para que la comunidad lgbti sea vista es un logro para todos”.



DAVID CALLE

EL TIEMPO MEDELLÍN

EN TWITTER: @davidcalle1

