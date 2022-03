Mike Nicolás Durán es un bogotano que vive en Medellín desde hace ocho años. Este miércoles 16 de marzo, luego de un largo proceso, recibió de manos de la Registraduría Nacional la primera cédula de ciudadanía que reconoce a una persona trans en Colombia.



Es decir, en el documento de identidad de Mike, en el componente sexo, aparece una 'T', de 'trans'. Para ello, él inició el trámite en el 2019 y solo hasta octubre del 2021 la Notaría 26 del Círculo de Medellín hizo la corrección respectiva en su registro civil de nacimiento. Cerca de seis meses después, la Registraduría hizo lo propio en su cédula de ciudadanía.



En una conversación que sostuvo con la organización Caribe Afirmativo, Mike contó que, tras la corrección en el registro civil, inició el trámite para ajustar el componente sexo en su cédula.



"Me decían insistentemente que no se podía. Sin embargo, en enero me aseguraron que habían comenzado el proceso, y fue hasta el pasado 14 de febrero que me llamaron y comentaron que ya podía reclamar mi nueva cédula el miércoles 16 de marzo. Era algo que no podía creer. Llegué hasta pensar que era una broma. Realmente me sorprendió lo rápido del proceso", dijo.



Todo este trámite lo hizo con la asesoría y el acompañamiento de Manuela Gómez y Alejandro Díez, abogados del consultorio jurídico de la Universidad Eafit. Ahora, este bogotano tendrá que solicitar la corrección en otras entidades, como su EPS y la Oficina de Transportes.



En entrevista con el diario El Colombiano, que estuvo presente en la entrega del documento de Mike, la abogada Manuela Gómez manifestó que esta "es una manera de que se reconozca que el género no es solamente masculino y femenino, sino que es algo que cambia, porque hay quienes que perfectamente no encajan en ninguno de los dos".



Mike confiesa sentirse muy feliz por este hecho. "(Recibir la cédula corregida) fue un cúmulo de sentimientos encontrados como felicidad, euforia, alegría y tristeza al saber que, después de tanto sacrificio, ya puedo tener mi cédula. Por fin puedo ser identificado acorde con mi expresión e identidad de género diversa".

Portando su nueva cédula, recuerda que con su anterior documento de identidad vivió varios momentos de discriminación por parte de las autoridades. "Muchas personas siempre tenían dudas sobre mi identidad y expresión de género, incluso era extraño que el componente fuera 'F' (de femenino) y en la foto apareciera un hombre, con la 'T' no tendré que dar tanta explicación. Al buen entendedor pocas palabras", le contó a Caribe Afirmativo.



Distinta organizaciones han celebrado este acontecimiento, pues explican que se trata de un paso importante e histórico en el reconocimiento de las identidades de las personas trans en Colombia.



"Es importante saber que esto ya no será un tabú y las personas trans ya no deberán tener miedo. Podemos seguir diciendo que existimos", dijo Mike.



