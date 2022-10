Los cambios en la política migratoria de Estados Unidos para los ciudadanos venezolanos que quieren llegar al país comienzan a tener efectos en la capital de Antioquia.



A la Terminal del Norte, de donde venían saliendo masivamente hacia Necoclí para cruzar el Golfo de Urabá y empezar su caminata por el Tapón de Darién, su llegada se volvió casi esporádica.

En cifras entregadas por la Personería Distrital de Medellín, integrante de la Mesa para la Migración, la llegada de ciudadanos con la intención de viajar hacia este municipio del Urabá antioqueño se redujo en un 90%.



“Hemos logrado identificar una disminución de los migrantes y refugiados que hacían tránsito de Medellín hacia Necoclí y posteriormente a los Estados Unidos, esto en una cifra del 90% menos de los que diariamente se dirigían hacia el Urabá antioqueño”, dijo Sonia Inés Peña Rentería, líder del Grupo de Asuntos Étnicos, Migrantes y Refugiados de la Personería.

¡Cuidado! Falsos rumores sobre una posible prórroga o excepciones a la reciente medida migratoria de EE.UU está circulando por redes sociales, ¡No son ciertas! Antes de tomar una decisión, revisa la página oficial de los EE.UU: https://t.co/8wOOezLJm8 pic.twitter.com/4K21Sp8qlL — Terminales Medellín (@TerminalesMed) October 16, 2022

Este fenómeno se suma al que viene ocurriendo desde el fin de semana en Necoclí donde, según informó el personero Wilfredo Menco, unos 500 migrantes permanecen apostados en las playas porque no tienen dinero para regresar a sus lugares de origen. Los demás ya se devolvieron.



“Ahora con esta restricción que hizo Joe Biden han regresado a sus actividades normales, donde estaban trabajando, donde tenían familiares”, explicó el personero.



Hay que recordar que la semana pasada se informó que Estados Unidos permitirá el ingreso de 24.000 migrantes venezolanos de manera legal por vía aérea y que estos deberán cumplir una serie de requisitos.



Entre ellos se establece que el solicitante debe contar con un patrocinador con estatus legal en EE. UU., no tener doble ciudadanía y no haber sido deportado del país en los últimos cinco años.



