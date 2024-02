Migración: 65 de cada 100 venezolanos en Medellín están en condiciones de pobreza

Un informe del programa Medellín Cómo Vamos acaba de revelar un dato llamativo sobre la población migrante venezolana en el área metropolitana: 241.166 ciudadanos del vecino país residen en el Valle de Aburrá. La cifra equivale, aproximadamente, al número de personas que viven en Envigado y representa el 6,4 por ciento del total de la población.



Ocho de cada diez venezolanos tiene la intención de permanecer en el país y la mayoría —un 90 por ciento— lleva más de cinco años en la ciudad. "¿Que quiere decir eso? Son migrantes permanentes en el Valle de Aburrá", señaló Mónica Ospina, directora de Medellín Cómo Vamos.

Aunque se trata de personas que deben ser consideradas como habitantes permanentes de la ciudad, los datos recolectados por el programa evidencian las brechas existentes para la población migrante venezolana en acceso a empleo y servicios educativos.



"Tienen unas condiciones específicas y más barreras que otros ciudadanos nacidos acá, esas barreras hacen que su condición sea más vulnerables de lo que ya son", explicó Ospina. Mientras que 7 de cada 10 venezolanos viven en estratos 1 y 2, para el resto de los habitantes la cifra es de 5 por cada 10.

. El 13,4 por ciento de la población venezolana en Medellín vive en pobreza extrema Foto: Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO.

En 2022, el 52,1 por ciento de la población venezolana vivía en pobreza moderada, el doble del registro del resto de habitantes de Medellín. Y la población que vivía pobreza extrema era dos veces el porcentaje registrado a nivel general.



Las cifras se explican, en buena medida, porque la mitad de la población venezolana tiene un ingreso per cápita menor a 480.961 pesos, el promedio para el resto de los habitantes de la ciudad es de 900.000 pesos.



La cifra de niños y adolescentes entre 6 y 16 años que no asisten al colegio es 3,6 veces más alta y el 43,1 por ciento de la población venezolana no se encuentra afiliada al sistema de seguridad social en salud. Uno de cada cuatro migrantes viven en condiciones de hacinamiento crítico.



"La población venezolana es, en promedio, más vulnerable que el resto de los habitantes de Medellín y enfrentan mayores restricciones de acceso a servicios fundamentales, como educación, salud o vivienda", indica el informe.

En el Valle de Aburrá habitan más de 240.000 migrantes venezolanos. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

En cuanto a integración económica, si bien la tasa de desempleo entre la población migrante es del 10,7 por ciento —0,9 puntos porcentuales por encima del resto de la población para el mes de la medición—, el 68,4 por ciento de los venezolanos trabajan en la informalidad, una diferencia de 31,6 puntos porcentuales.



"El primer empleo depende mucho de las redes en Medellín, pero ellos no tienen esas redes. Hay barreras que hay que eliminar", apuntó Ospina al respecto. Entre los obstáculos que enfrenta la población migrante están las dificultades para presentar certificaciones laborales y académicas por empresas que desaparecieron en Venezuela o desconocimiento en el sistema educativo.



"El llamado es a entender la situación como un problema de ciudad. No es un problema de los venezolanos, es una realidad, viven acá", resaltó la directora de Medellín Cómo Vamos.

Mónica Ospina, directora de Medellín Cómo Vamos. Foto: Medellín Cómo Vamos

En ese sentido, el programa entregó una serie de recomendaciones a las autoridades metropolitanas y regionales para atender a la población migrante y pasar de un modelo asistencialista a uno integral que promueva la incorporación socioeconómica.



Desde Medellín Cómo Vamos recomiendan, entre otras cosas, ampliar los plazos para regularizar el estatus migratorios, facilitar la convalidación de títulos y el crédito a emprendedores, incluir en los proceso de oferta de empleo un mínimo de trabajadores migrantes y establecer lazos de vecindad para fortalecer la cohesión social.



También sugieren crear estrategias de formación docente y gestión de la convivencia escolar para la inclusión y así prevenir la exclusión y la xenofobia en la instituciones educativas, establecer mecanismos para la inclusión efectiva en las oficinas de servicio público de empleo y desarrollar programas de inclusión financiera.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

REDACTOR EL TIEMPO - MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com

En x: @sebascarvajal28