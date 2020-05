Metrosalud, vinculada con empresa familiar del secretario de Hacienda

Una fuerte polémica desató en Medellín la denuncia sobre un contrato entre la Empresa Social del Estado (E.S.E.) Metrosalud y la empresa Positiva Seguros, que pertenece a los hermanos del actual secretario de Hacienda de Medellín, Óscar de Jesús Hurtado.



La investigación hecha por el periodista Juan Pablo Barrientos, reveló que el contrato, firmado el 8 de abril, fue para hacer el corretaje de la ARL. La polémica radica en que la gerente de Metrosalud, Martha Cecilia Calderón, dos días después de ser designada, suscribió dicho contrato en el que nombró a Cecilia Hurtado Pérez, hermana del secretario de Hacienda de Medellín, como intermediaria. Además, la gerente estuvo casada con uno de los hermanos del secretario.

El concejal de Medellín Alfredo Ramos criticó este tipo de contratación indicando que el contrato de corretaje de ARL le cuesta 2.200 millones de pesos al año a Metrosalud, de los cuáles le corresponde el 10 por ciento a la empresa Seguros Hurtado Pérez, según denuncias reveladas.



"Familiares de un secretario de despacho se están beneficiando de contratos a dedo. La gerente de Metrosalud le entrega un corretaje de seguros a su exesposo con quien tiene una hija, además hermano de un secretario. Ese no puede ser el mensaje de la administración, justo cuando estamos debatiendo el Plan de Desarrollo. Citaremos a los órganos de control para que intervengan rápidamente, los recursos públicos de Medellín no pueden ser para repartirlos entre los familiares de los secretarios", dijo el concejal Ramos.

"Recibimos comunicación de muchos medios sobre situación de @Metrosalud.Procurador regional estuvo haciendo visitas en la entidad para hacer revisión particular del contrato en torno a lo que se ha dicho. @personeriamed también al frente del caso" Diana C. Torres, @ContraloriaMed — Despierta Antioquia (@DespiertaAnt) May 5, 2020

Por su parte, la gerente de Metrosalud respondió mediante un comunicado, en el que indicó que no tiene ningún parentesco con los hermanos hurtado y que la relación marital que sostuvo con León Hurtado (hermano del secretario de Hacienda) culminó hace 10 años mediante una acción judicial de liquidación.



"La intermediación de los servicios de ARL Positiva tiene costo cero para la entidad y no requiere por ley, procedimientos de selección objetiva (...) designé en un principio a la señora Cecilia Hurtado, sin embargo, y a pesar de no existir inhabilidad ni incompatibilidad para ejercer dicha tarea, ella, por motivos personales, desistió de continuar con el trámite de cambio de intermediario", se lee en el documento.



Y termina así: "Por tal razón, es preciso aclarar que no se ha suscrito ni en nombre propio ni de la entidad que represento ningún acto jurídico en tal sentido".

Lo que está sucediendo en @Metrosalud con diferentes tramoyas en nueva Gerencia fue advertido a @QuinteroCalle @AlcaldiadeMed con debido tiempo por organizaciones sindicales y agremiaciones @Asmetrosalud @FenaltraseA Sintraommed, Andec y Asmedas @elcolombiano @ELTIEMPO pic.twitter.com/xacoJhervT — Bernardo Alejandro (@BernardoAGuerra) May 5, 2020

