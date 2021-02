Metroplús en Envigado retomó obras este lunes en medio de polémica

Parece ser que el lío del tramo 2B de Metroplús, donde se encuentra el conocido Túnel verde, no se ha escapado de las acciones que emprende la comunidad para defender este pulmón verde y frenar la tala de los árboles en dicho sector de Envigado (sur del valle de Aburrá).



Para el colectivo Túnel Verde la obra no puede seguir avanzando hasta que no se conozca la decisión del Consejo de Estado, que el pasado 18 de enero de 2021, admitió una acción de tutela que solicita devolver la medida cautelar que protegía los árboles, zonas verdes, pisos blandos y espacio público del corredor ecológico 43 A (avenida El Poblado), donde se planea la obra tramo 2B Metroplús. Los 10 días que tiene el Consejo de Estado para dar a conocer una decisión se cumplen este martes 9 de febrero.

A su turno, la empresa Metroplús reactivó las obras este lunes, motivo por el que incluso la tradicional ciclovía de la avenida El Poblado fue trasladada a la avenida Las Vegas. Ante esto, la comunidad realizó un plantón el domingo 31 de enero.

Metroplús recuerda que a partir de mañana 08 de febrero, por reinicio del tramo 2B, se hará el cierre total de la calzada occidental de la Av. El Poblado norte-sur. Cra 43 A desde la calle 21 sur hasta la calle 25 sur.@AlcaldiadeMed @AlcaldiaEnv pic.twitter.com/1pN67JiAZr — Metroplús S.A. (@Metroplus_SA) February 7, 2021

“Aún no falla el Consejo de Estado”, decía uno de los carteles de los envigadeños que estuvieron en la manifestación que ocurrió en el puente Ayurá diagonal al Colegio La Salle.



Volviendo al proceso, el Consejero de Estado, Gabriel Valbuena afirmó en los autos admisorio de la acción de tutela que esta se fundamenta en medidas provisionales que están encaminados a proteger un derecho fundamental, y evitar perjuicios ciertos o inminentes al interés público.



A su turno, y en respuesta al consejero Valbuena, el Juez 13 Administrativo de Medellín, Alexander Ceballos, ratificó su decisión de conceder medida cautelar, puesto que es un patrimonio natural, histórico y cultural que podría desaparecer de seguirse ejecutando el contrato de construcción del tramo 2B.



“Es preciso señalar que la decisión adoptada en auto del 14 de agosto de 2020 pretendía evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público, puesto que de no tomarse las medidas preventivas correspondientes, el arbolado del corredor verde que se alega es patrimonio natural, histórico y cultural, que hace parte de la identidad de los habitantes del Municipio de Envigado, podría desaparecer – ser talado -, de seguirse ejecutando el contrato de construcción del tramo Carrera 43 A, lo cual generaría una sentencia nugatoria”, se lee en el documento del Juzgado 13.

Los ciudadanos se reunieron el domingo 31 de enero. Foto: Esneyder Gutiérrez

Precisamente a ese punto, principal argumento del Colectivo Túnel Verde se refirió Hilda Castaño, abogada de este grupo, quien contó que la Red de Defensores del Patrimonio del Valle de Aburrá, se dio a la tarea de estudiar todos los POT de Envigado y descubrió que este corredor de la 43 a (Avenida El Poblado), tiene la connotación de ser un corredor de protección y conservación y es de interés cultural.



“Los bienes patrimoniales son intocables y esto confunde a la gente y hay una íntima relación y hay que hacer una lectura que los bienes de interés patrimoniales de antes de 2008 declarados bajo cualquier circunstancia y aún sin a formalidad que hoy la ley lo pide, dice que se deben preservar y mantener. Pero esto fue lo que no se hizo cuando hicieron las reformas del POT de Envigado”, argumenta la abogada.



Por los lados de la empresa Metroplús, su gerente James Gallego manifestó en una entrevista con EL TIEMPO que la obra se logró reactivar desde 2020, a través de la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, por lo que ya está en marcha.

“Estuvo parada la obra del tramo 2B, (conocido como Túnel Verde) que se encuentra entre San Marcos y Palogrande. Logramos reactivar esa obra el año pasado mediante el Tribunal Administrativo de Antioquia, por lo que hoy están en ejecución. Aunque llegar a Palogrande ya va a costar $11.000 millones más o menos, también dejamos dentro del presupuesto de la vigencia 2021 esos recursos para que se logre su ejecución. La obra arrancó con una ejecución de 9 meses”, detalló Gallego.

La criticada tala

Cabe recordar que el sábado 26 de diciembre, luego de un toque de queda continuo en Medellín y su valle de Aburrá, sin aviso y sin diálogo, pero con mucha Policía, los defensores de los árboles del proyecto 2B de Metroplús se encontraron con la tala de 22 árboles, por parte de las autoridades.



Esto ocurrió cinco meses después de que dichos árboles se consideraran un Bien Patrimonial de conservación para espacio público y paisajismo, principal argumento que se tuvo en cuenta para la medida cautelar que frenó la tala de los árboles –y por ende la obra- en agosto de 2020, pero que cambió en segunda instancia, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, lo que habría dado vía libre a la obra.



Hasta diciembre de 2020, un total de 126 de los 133 árboles autorizados por la autoridad ambiental habían sido talados, lo que quiere decir que quedan siete árboles pendientes.



MEDELLÍN

