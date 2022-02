Por medio de carteles que fueron instalados en las estaciones, el Sindicato del Metro de Medellín (Sintrametro) exigió a la empresa medidas urgentes para garantizar la seguridad y la vida de los trabajadores.



En otra de estas piezas se criticó que la empresa y algunos medios de comunicación utilizaran la palabra "incidente" para lo que ocurrió el pasado 3 de febrero, cuando Carlos Mario López Correa y Gustavo Adolfo Atehortúa perdieron la vida cuando inspeccionaban la vía férrea.

En otro de los carteles, que ya fueron desmontados, se pide que sean priorizados asuntos como la seguridad, la igualdad y los derechos.



De acuerdo con Sintrametro, la empresa no ha realizado capacitación a todos los trabajadores sobre el nuevo sistema de señalización, entregado el pasado 30 de noviembre, y continúa programando actividades sin implementar acciones que eviten que estas tragedias vuelvan a ocurrir.

"Pusimos la frase #NiUnoMenos debido a que no es el primer accidente fatal que ocurre en el Metro de Medellín. Nosotros como sindicato pretendemos levantar la consciencia, tanto con los empleados como con los usuarios", le dijo a EL TIEMPO Claudia Patricia Montoya, presidenta de Sintrametro.



Entre los casos que menciona Montoya están el que ocurrió el 25 de febrero de 2018, en la línea C, en el cual falleció Santiago Echeverría Vergara, de 22 años de edad, quien se desempeñaba como guarda de seguridad de la Empresa Atlas en el Metro de Medellín y fue arrollado por un tren "mientras hacía labores de vigilancia en la vía".



De otro lado, está la muerte de Aldeiber de Jesús Perafán, auxiliar operativo de Infraestructura, quien perdió la vida el 10 de abril de 2018 mientras realizaba labores de mantenimiento en las escaleras eléctricas de la estación San Antonio.

"En el accidente que se presentó el 3 de febrero ellos se encontraban realizando unas actividades de inspección en las vías bajo un sistema que se denomina 'Aseguramiento Propio' y es evidente que algo falló. Que las investigaciones arrojen la verdad, arrojen justicia. Pretendemos que mientras no se dé el resultado; no hayan más ingresos a las vías con compañeros con este tipo de aseguramiento", detalló Montoya.



El Modelo de Aseguramiento Propio quiere decir que el servicio comercial continúa y los trabajadores dan la alerta, uno de ellos haciendo las veces de vigía, por lo que sindicato considera que esta labor no debería realizarse por solo dos personas.



Al ser consultada por el tema, la empresa Metro respondió: "En el Metro somos respetuosos del derecho sindical, de sus actividades y de sus opiniones. A lo largo de 26 años de servicio, la empresa siempre ha tenido como prioridad la vida y por lo tanto la seguridad de los Servidores y usuarios".



