Tras 26 años de servicio, el Metro de Medellín modernizó la tecnología de señalización ferroviaria, un proyecto que duró más de dos años en su estructuración y que hace parte de una de las llamadas inversiones prioritarias por parte de la compañía.



Esto, en medio de los problemas financieros que atraviesa la empresa producto de la pandemia del covid-19 que obligó a un aforo restringido en los sistemas de transporte masivo.

Y que según la empresa, antes de la pandemia, en un día típico laboral, ingresaban vía tarifa cerca de $1.600 millones diarios. Luego, en abril del 2020 fue el momento más crítico, ya que la afluencia llegó a disminuir hasta un 87% y los ingresos diarios, llegaron a disminuir hasta en un 94,3%.



Actualmente la cifra de ingresos por tarifa asciende a los $1.200 millones diarios aproximadamente.



Tomás Elejalde, gerente del Metro, explicó que al ser este un servicio, las pérdidas no se pueden recuperar.



“Hay que entender que las pérdidas que nosotros tenemos son estructurales y absolutas porque el servicio no se almacena, no es un bien que yo produzco y lo guardo en una bodega para venderlo en mejores días", explicó Elejalde.



La estación Ruta N-Universidad de Metroplús fue nuevamente vandalizada. Foto: Cortesía ciudadanía

Es decir, que los kilómetros que no se recorrieron en 2020 no se pueden desatrasar y recorrer actualmente, por lo que para el gerente, dichas pérdidas solo pueden ser recuperadas a través de subsidios de los Gobiernos, ya sea Nacional, local o regional.



A esto se suma que este año también hubo afectaciones en el servicio producto de las movilizaciones del Paro Nacional ,que obligaron a cerrar de manera intermitente varias estaciones y algunas líneas.



“Nosotros llevamos toda la pandemia con una crisis económica declarada abiertamente. Estamos en una situación de cuidado y tenemos que ser muy cuidadosos con la caja de la organización, por eso hemos implementado diversas estrategias dentro de un plan de continuidad de negocio que incluye una máxima austeridad, así como cancelar o aplazar proyectos que no afecten la seguridad y la modernización del sistema", agregó Elejalde.



La cifra de pérdidas , tasada en 540.000 millones de pesos en los dos años que va de pandemia, según las metodologías del Ministerio de Transporte y los mecanismos de ley.



Y si bien la reactivación económica ha incrementado el número de pasajeros que se movilizan en todo el sistema Metro, este aún no llega a los niveles de pre-pandemia, lo que no permite generar los excedentes necesarios para ese fondo de modernización, por lo que el gerente Elejalde recalcó la necesidad de acudir a un subsidio directo. "En eso estamos avanzando", dijo.



Con corte al 8 de diciembre de este año, el Metro tiene registrados 201'944.839 viajes, con promedio en el año de día laboral de 687.728. El mes de diciembre tiene promedio de 933.835 viajes por día laboral.



Para el 2020 hasta esa misma fecha se tenían 153'216.168 viajes, con un promedio en el año para el día laboral de 526.449.



Cifras que no superan las del 2019, que hasta el 8 de diciembre de ese año se tenían 297'703.224 viajes, con un promedio en el año para el día laboral de 1’001.556 viajes.



Nosotros llevamos toda la pandemia con una crisis económica declarada abiertamente

Precisamente, sobre este proceso de modernización, el vocero del Metro aseguró que era una inversión que tenía que hacerse "sí o sí".



"Fue nuestra prioridad durante la pandemia defenderla, así como la modernización de los trenes, que son inversiones cuantiosas, pero necesarias. En el caso de la señalización, la inversión fue de 50 millones de euros y no de 92 millones gracias a un trabajo de optimización tecnológica y financiera que logró este 40% de ahorro", aclaró Elejalde.



El cambio de tecnología ya se realizó de manera exitosa a finales de noviembre y el principal beneficio, que no lo ven los usuarios en el día a día, es que está garantizado el futuro tecnológico de la organización por lo menos al 2040.



Explicó el gerente que se trata de un sistema de tecnología 4.0 y de transformación digital, que genera procesos más eficientes, su mantenimiento es más económico y los repuestos son más fáciles de conseguir.



Sin embargo, hay otros beneficios que sí son perceptibles por el usuario, como lo es una atención más rápida a las eventualidades que pueda haber, ya que el sistema es más fácil de operar para quienes laboran en el centro de control.



El nuevo sistema es considerado nivel 4 de integridad de seguridad, el estándar más alto que puede tener un sistema ferroviario Foto: Cortesía Metro de Medellín

En cuanto a los trenes, finalizando el año el sistema tendrá nuevos trenes modernizados. Explicó Elejalde que, en total, son 42 trenes a modernizar de los que ya hay nueve con este proceso.



"Es un avance significativo porque no ha parado por la pandemia. Vamos a un ritmo de un tren por mes aproximadamente, tenemos unos 36 o 38 meses para terminar el proyecto que es como está estipulado, porque no se pueden parar todos los trenes para modernizarlos juntos", aclaró el gerente.



También precisó que están modernizando los primeros trenes, los cuales fueron construidos en los años 90 y 92 y que comenzaron a funcionar desde 1995.



Toda la flota del metro son 80 trenes, de los que 38 tienen menos de 10 años y que fueron los más recientes en incorporarse al sistema.



