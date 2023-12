Mintransporte habló del tipo de gerente que busca el Gobierno para el Metro de Medellín

La polémica por un posible cambio en la gerencia del Metro de Medellín por parte de los representantes del Gobierno Nacional en la Junta Directiva de la empresa aún no termina. Aunque a mediados de diciembre se descartó la salida de Tomás Elejalde, el ministro de Transporte, William Camargo, confirmó que la intención sigue en pie.



En entrevista con Ernesto Cortés, editor general de EL TIEMPO, el funcionario explicó el tipo de perfil que busca el Gobierno Nacional, no solo para el sistema masivo de transporte de Medellín —que diariamente moviliza más de un millón de pasajeros—, sino para los de todo el país.

Camargo empezó por señalar, luego de ser consultado si le gustaba el actual gerente del Metro de Medellín, que uno de los retos de los sistemas masivos es la financiación y las fuentes alternas para garantizar obras como los cinco metrocables o el Tren del Río en el caso de la capital antioqueña.



"Y eso implica buscar fuentes alternas que desde hace mucho tiempo expertos urbanistas han recomendando con gestión de suelo. Eso no ha pasado en ningún sistema masivo. Medellín es el más antiguo y no hemos visto que eso efectivamente pase", indicó el ministro.

Tomás Elejalde es gerente del Metro de Medellín desde 2016. Foto: Jaiver Nieto Álvarez. CEET

Y agregó: "Estamos buscando gerentes para los sistemas masivos que comprendan la ventaja de poder gestionar de manera conjunta la planificación urbana y la planificación de transporte para generar captura de valor en las zonas de estaciones y a lo largo de los corredores con el aumento de densidades y planes de ordenamiento para potenciar el valor del suelo".



Cuando el periodista le preguntó al ministro si sentía que eso no lo estaba haciendo al actual gerente del Metro de Medellín, Camargo aseguró que "no vimos evidencia sobre ello" y precisó que lo que buscan en todos los sistemas masivos del país es una "reorientación estratégica" con el fin de que esas fuentes puedan "apalancar la financiación de más obras" y así garantizar la "sostenibilidad de la inversión de los recursos del Estado y los entes territoriales".



Finalmente, frente a la pregunta de cómo se consigue ese propósito, si cambiando al gerente o pidiéndole que se enfoque en ello, el ministro respondió que "necesitamos perfiles que cubran esa necesidad, expertos que hayan hecho proyectos y gestión de transporte urbano y gestión de suelo".



MEDELLÍN

