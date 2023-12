Medellín: 'Fico' pide diálogo con Petro ante la inminente salida del gerente del Metro

A Tomás Elejalde —gerente general del Metro de Medellín— y todo el equipo directivo de la empresa de transporte masivo los tomó por sorpresa la carta que enviaron este 29 de noviembre el alcalde (e) de Medellín, Óscar Hurtado, y el director de Planeación del Distrito, Alejandro Muñoz, al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.



(Lo invitamos a leer: 'Los riesgos son altísimos': gerente del Metro de Medellín habla de remoción del cargo)



En la misiva, los dos funcionarios citaron a una reunión extraordinaria de Junta Directiva del Metro de Medellín para discutir la remoción del gerente general y sus suplentes —es decir, los altos directivos de la empresa— y actualizar el manual de funciones y requisitos para proveer el cargo.

Según argumentaron, la decisión se tomó luego de que el gobernador Gaviria —presidente del órgano directivo— aplazó la citación que había para este miércoles hasta el próximo 13 de diciembre debido a un viaje programado a México.



(Le puede interesar: Metro de Medellín anunció horarios especiales para conciertos de Karol G)



"Nos vemos en la necesidad de convocarlos a una reunión extraordinaria para el día jueves, 7 de diciembre, a las 11:00 a.m., en el salón consejo de Gobierno, piso 12 de la Alcaldía de Medellín", se lee en la carta.

Facebook Twitter Linkedin

El Metro de Medellín cumplió este 30 de noviembre 28 años de operación comercial. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

Aunque hasta el momento el alcalde Hurtado no ha dado explicaciones por la remoción de Elejalde que se daría la próxima semana —EL TIEMPO lo buscó para una entrevista pero no respondió a la solicitud—, la carta causó gran polémica a nivel local y nacional.



Una veintena de representantes y senadores antioqueños enviaron este jueves una carta abierta al presidente Gustavo Petro en la que rechazaron la convocatoria a Junta Directiva extraordinaria y calificaron de "arbitraria" la intención de cambiar las funciones y requisitos para nombras un nuevo gerente.



(Además: Las alertas de Federico Gutiérrez en medio del empalme con la Alcaldía de Medellín)



"La intención de llevar a cabo esta reunión extraordinaria violenta los estatutos y el gobierno corporativo que se ha consolidado a través de los años en la gobernanza de esta institución y hace evidente la intención del saliente gobierno del exalcalde Quintero de quedarse ilegítimamente en la gerencia de una de las empresas públicas más queridas por los antioqueños", expresaron los parlamentarios.



Los congresistas hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que se reúnan con los mandatario entrantes y en conjunto tomen medidas para evitar que el gobierno saliente tome decisiones sobre la empresa. Vale la pena recordar que el órgano directivo de la empresa tiene nueve asientos, de los cuales dos están a cargo de la Gobernación de Antioquia, otros dos de la Alcaldía de Medellín y cinco los designa el Gobierno.

Presidente @petrogustavo: la saliente alcaldía del investigado, impopular y sancionado exalcalde Quintero quiere tomarse de forma hostil la empresa @MetrodeMedellin a días de terminar su pobre gestión.



NO PERMITA ESTA AFRENTA CONTRA EL PUEBLO ANTIOQUEÑO. #NoDescarrilenElMetro pic.twitter.com/JX19Y4uMzK — Daniel Carvalho (@davalho) November 30, 2023

Un pronunciamiento similar hicieron 13 concejales de Medellín quienes calificaron la movida de Hurtado como una toma hostil del Metro de Medellín. "Rechazamos de manera enfática la convocatoria realizada por representantes del Distrito de Medellín para remover al gerente general, sus suplentes y modificar el manual de funciones", empezaron por señalar.



Para los corporados, la decisión evidencia un interés particular de la actual administración en la ejecución del Metro de la 80 y en proyectos de gran envergadura que ejecuta la empresa. También recordaron que la institución se ha caracterizado por su carácter técnico en la operación y gerencia, por lo que la toma hostil "repercute en la continuidad de la prestación del servicio".

Facebook Twitter Linkedin

Más de un millón de personas moviliza diariamente el Metro de Medellín. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

El propio alcalde electo Federico Gutiérrez invitó al presidente Petro al diálogo para que, a falta de un mes para su posesión, se evite imponer un gerente en el Metro de Medellín. "Sé que no ha sido posible que hablemos. Por favor no le cobre a Antioquia nuestras diferencias ideológicas", expresó el mandatario entrante.



(Lea también: ¿Por qué imputaron un nuevo delito contra la exsecretaria de Educación de Medellín?)



Y Andrés Julián Rendón, gobernador electo de Antioquia, pidió al presidente que primen los criterios técnicos para la designación del gerente de la empresa. "Este principio es el que ha permitido entre todos construir un sistema con tren, metrocables, buses, tranvía, único en Colombia", dijo Rendón.

Facebook Twitter Linkedin

Tomás Elejalde es el gerente del Metro de Medellín desde 2016. Lleva 29 años en la empresa. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

En medio de la celebración por los 28 años de la operación comercial del Metro de Medellín, este 30 de noviembre, el gerente Elejalde manifestó que los cambios en la empresa y reformas en los manuales de funciones y requisitos representan riesgos altos para la entidad.



El directivo explicó que la empresa es frágil y el manejo financiero delicado debido a los altos costos en la operación y los ciclos de mantenimiento y modernización, por lo cual, si el Metro de Medellín no es atractivo para el mercado de valores —la empresa ha emitido bonos para financiar sus proyectos— "tendremos problemas en el futuro en la calidad del servicio", por la falta de acceso a recursos económicos.



Si bien el gerente expresó que "no nos corresponde debatir temas políticos", dijo que confía en que las decisiones que tome la Junta Directiva —especialmente los miembros del Gobierno Nacional que hacen parte de los ministerios de Hacienda y Transporte— "sean las mejores para el país".



"Nunca, personalmente, he recibido una injerencia política directa para tomar una decisión en una u otro sentido. Todas las decisiones técnicas que yo he tomado han sido evaluadas en un proceso serio y de evaluación de alternativas, como la academia manda, por eso estamos como estamos. El resultado ha sido la continuidad de los proyectos", puntualizó Elejalde.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



Desde el Sindicato de Trabajadores del Metro de Medellín expresaron su mensaje de respaldo al gerente Elejalde y manifestaron su preocupación por las actuaciones en contra de la actual administración que "termina afectando a la gran mayoría de trabajadores que sienten una gran zozobra por lo que se avecina para todos los servidores públicos de la empresa".



"Es preocupante ver como se trata de allanar de forma abrupta la experiencia, el conocimiento y la buena gestión que se viene realizando por parte de administración actual (...) No se puede tirar por la borda las décadas de experiencia de nuestros compañeros ingenieros técnicos que hoy hacen parte de la administración de esta empresa que ha permitido que sea lo que es hoy", indicó el sindicato en un comunicado.



MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com

Más noticias