Horarios del Metro de Medellín durante Semana Santa

Tras el anuncio de las modificaciones al toque de queda en Antioquia, el Metro de Medellín cambió sus horarios entre el miércoles 31 de marzo y el domingo 4 de abril.



A través de un comunicado, la empresa informó que continuarán operando “como lo ha hecho desde el inicio de la pandemia, para facilitar el transporte de los trabajadores esenciales y aquellos exentos por el decreto de la Gobernación”.

El servicio comercial será así:



- Miércoles 31 de marzo: de 4:30 a. m. a 10 p. m.



- Jueves 1 de abril y viernes 2 de abril: de 5 a. m. a 8 p. m.



- Sábado 3 de abril: de 4:30 a. m. a 8 p. m.



- Domingo 4 de abril: de 5 a.m. a 8 p.m.



El Metrocable línea L (Arví) prestará servicio de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. tanto el miércoles 31 de marzo como el sábado 3 de abril. El jueves 1, viernes 2 y domingo 4 de abril, el servicio será de 8:30 a.m. a 4:00 p.m.



MEDELLÍN

