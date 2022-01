Un video viral reveló el caso de acoso de una mujer de 41 años de edad al interior de un vagón del Metro de Medellín, pero esta no es la primera vez que ella sufre incidentes en el sistema.



Según su testimonio, al menos en cuatro ocasiones anteriores ha sido víctima de acoso y, aunque ha intentado hacer escándalo, no ha recibido apoyo de los demás pasajeros e incluso una de las veces recibió como respuesta ser bajada del sistema por parte del presunto agresor.

“Me pasó la semana pasada. Un tipo tocándome por detrás, le hago yo el escándalo y me iba a bajar del Metro. Debido a eso yo me he quedado callada con muchas situaciones, pero ya lo de ayer ya tocó fondo. El Metro me parece una inseguridad para todas nuestras mujeres y para las niñas. Es increíble que un tipo de estos esté por ahí en la calle, siga andando como si nada y a muchas mujeres tal vez ya les haya pasado y se han quedado calladas”, narró la mujer, que pidió que su identidad fuera reservada.



Pero el caso del jueves fue con el que dijo ya no más, aunque no se enteró inmediatamente. Ocurrió sobre las 7:43 de la mañana, en plena hora pico y el sistema está atiborrado de personas, cuando viajaba desde un municipio del Norte del Valle de Aburrá hacia el municipio de Envigado. Cuenta que iba tarde y concentrada, por lo que no notó lo que el hombre hacía tras de ella.



Fue hasta la tarde de ese día cuando por su ropa y accesorios la reconoció una de las personas de su trabajo, que luego de preguntarle cómo estaba por el suceso, le mostró el famoso video. Relató que para volver a su casa, le tocó ponerse una chaqueta encima.



“Por obvias razones no puedo estar cogiendo el celular en mi trabajo y en las horas de la tarde llega la hija de mi patrona y me dice "¿te pasó algo en el Metro?" y le dije no, lo normal que uno vive, el estrés, pero no (...) Y ya lo empecé a ver y entré, como que no lo creía”, contó la víctima.

Lo que siguió después fue acercarse a una estación de Policía del valle de Aburrá para hacer la denuncia. Con esto, las autoridades iniciaron la búsqueda del hombre, que se desempeña en una empresa en el área de seguridad y salud en el trabajo.Una vez identificado, este fue conducido a la URI.



El brigadier general Javier Josué Martín Gámez, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, señaló que la ubicación del hombre se hizo a través de las cámaras, elementos tecnológicos e información ciudadana. Aunque esto no implica una captura inmediata, sí la identificación para vincularlo al proceso penal, además de la imposición de comparendo por infringir el Código de Policía.



“Ya hay un proceso penal, una denuncia, que ya surtirá su procedimiento en la Fiscalía General de la Nación y todo en andamiaje de nuestro sistema judicial para que esta persona responda por este delito, injurias por vía de hecho”, indicó el comandante de la Policía Metropolitana.

Frente a la respuesta del Metro

Luego de lo sucedido, el Metro de Medellín rechazó los hechos y recordó el protocolo que existe, como lo es presionar el botón rojo e informar al personal del sistema que es un caso de acoso o abuso, según ocurra.



Frente a esto, la víctima mostró indignación por la respuesta institucional, reiterando que no es la primera vez que le ocurre a ella y a otras mujeres.



“No solamente es oprimir el botón como están diciendo en el Metro, que estoy indignada también con ellos, que no, que tenemos aquí el protocolo y no sé qué. No, porque ya han ocurrido más casos. Se hacen virales una o dos semanas y ya, luego eso se queda callado, en el archivo, se queda el denuncio ahí, pero yo, personalmente, si voy a llegar hasta el fondo con esto y que las mujeres no nos quedemos calladas por miedo”, criticó la mujer.



En la mañana siguiente, esta madre de dos hijos adolescentes tuvo que ser transportada en una patrulla de la Policía, por el miedo a usar el sistema. Por lo pronto está en la búsqueda de asesoría jurídica.



Finalmente envió un mensaje a las mujeres víctimas de estos casos a denunciar y a los espectadores, a visibilizar en el momento que ocurren los hechos.



MELISSA ÁLVAREZ CORREA

EN TWITTER: @Melissalvarez3