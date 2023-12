Medellín: delegados del Gobierno Nacional piden cancelar junta extraordinaria del Metro

La polémica por la citación a reunión de Junta Directiva extraordinaria del Metro de Medellín realizada por los representantes del Distrito para remover al gerente general y modificar el manual de funciones y requisitos aún no termina.



Los cinco delegados del Gobierno Nacional en la Junta -tres nombrados por el presidente Gustavo Petro y dos representantes de los ministerios de Hacienda y Transporte- enviaron a un día del encuentro una carta en la que piden su cancelación.



En la misiva, los cinco integrantes argumentaron cuatro puntos por los cuales el alcalde (e) de Medellín, Óscar Hurtado, y el director de Planeación, Alejandro Muñoz, deben reversar la convocatoria programada para este jueves, 7 de diciembre, a las 11 de la mañana.



Los gerentes que ha tenido el Metro de Medellín Foto: Cortesía

"De acuerdo con el regiamento vigente de la Junta, sus miembros tienen derecho a acceder a la información relacionada con los asuntos a tratar en cada sesión con la antelación suficiente que permita su revisión, lo anterior con el fin de garantizar que puedan cumplir con su deber de diligencia", empezaron por señalar los delegados del Gobierno.



Según manifestaron, el reglamento exige que la información sea enviada con siete días de antelación, lo cual no se ha cumplido porque los integrantes del Distrito de Medellín no han enviado los documentos y estudios que soportan las decisiones planteadas, a pesar de que estos fueron solicitados desde el 30 de noviembre por Luis Alexánder López, representante del Ministerio de Hacienda.



Federico Gutiérrez, Tomás Elejalde y Gustavo Petro. Foto: El Tiempo

"Con respecto a los puntos 4 y 5 del orden del día -que tratan sobre la actualización del manual de funcionas y la postulación para proveer el cargo de gerente-, previo a una toma de decisión al respecto, es necesario que sean radicadas la propuesta para la actualización del manual de funciones y requisitos para que estos sean revisados en la comisión correspondiente, para que luego esta los remita a la Junta de Socios y Junta Directiva para su consideración", puntualizaron en la misiva.



Los miembros del Gobierno Nacional, sin embargo, no especificaron si asistirán al encuentro en caso de que no se cancele. Por su parte, el gobernador Aníbal Gaviria, quien ejerce como presidente de la Junta, anunció que no irá a la reunión.

MEDELLÍN

