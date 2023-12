'Los riesgos son altísimos': gerente del Metro de Medellín habla de remoción del cargo

Un día antes de que el Metro de Medellín cumpliera 28 años de operación comercial en el Valle de Aburrá, se conoció una carta en la que el alcalde (e) Óscar Hurtado y otros miembros de Junta Directiva citaron a una reunión extraordinaria para analizar la remoción del gerente general de la empresa.



Quien actualmente ostenta el cargo —desde 2016— es el ingeniero mecánico Tomás Elejalde. El gerente lleva 29 años en la empresa y una de sus primeras labores fue marcar el inicio de las operaciones comerciales de la línea A, el 30 de noviembre de 1995, como supervisor del Puesto de Mando Central.

En la mañana de este jueves —en medio de la celebración del cumpleaños del Metro— Elejalde se refirió a la citación de la reunión de Junta Directiva en la que, según el orden del día, será removido, al igual que sus suplentes. Otros puntos de la agenda incluyen la actualización del manual de funciones y requisitos, y la postulación de personas para proveer el cargo.



"La Junta Directiva es un órgano independiente, la administración se debe ella y respetamos esa condición. Antes de ocuparnos de ese tema, estamos enfocados en prestar el mejor servicio el viajero", dijo en primer lugar el gerente, quien expresó que la llegada de la carta fue sorpresiva. "No tenemos la capacidad para saber de qué se trata", agregó.

El Metro de Medellín cumple 28 años de operación comercial este 30 de noviembre. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

Elejalde explicó que la empresa es frágil y el manejo financiero delicado debido a los altos costos en la operación y los ciclos de mantenimiento y modernización, por lo cual, si el Metro de Medellín no es atractivo para el mercado de valores —la empresa ha emitido bonos para financiar sus proyectos— "tendremos problemas en el futuro en la calidad del servicio", por la falta de acceso a recursos económicos.



"Los riesgos son altísimos. No estoy minimizando la situación —dijo Elejalde cuando le preguntaron por qué estaba tranquilo—, lo que pasa es que la Cultura Metro habla de una manera muy positiva, eso lo tenemos que tener en cuenta, pero los riesgos son grandes, prácticamente, la calidad del servicio se pierden".



El alcalde (e) Hurtado citó a reunión extraordinaria de Junta Directiva bajo el argumento de que el gobernador de Antioquia y presidente del órgano directivo, Aníbal Gaviria, no cumplió con el encuentro ordinario agendado para este 29 de noviembre.



Según explicó Elejalde, Gaviria, como presidente de Junta, pidió que la reunión se realizara el próximo 13 de diciembre debido a que actualmente se encuentra en México participando de la Feria del Libro de Guadalajara y la Bienal de Arquitectura Jaliscience.

Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia Foto: @anibalgaviria

El órgano directivo de la empresa tiene nueve asientos, de los cuales dos están a cargo de la Gobernación de Antioquia, otros dos de la Alcaldía de Medellín y cinco los designa el Gobierno Nacional. Una de sus principales funciones es la aprobación del presupuesto anual que el próximo año será superior a los 4 billones de pesos y las decisiones se toman con mayoría simple.



Así está conformada actualmente la Junta Directiva del Metro de Medellín: Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia; Óscar Hurtado, alcalde (e) de Medellín; Claudia García, directora de Planeación de Antioquia; Alejandro Muñoz, director de Planeación de Medellín; Ferney Camacho, representante del Ministerio de Transporte, y Luis Alexander López, representante del Ministerio de Hacienda. También hacen parte Juan Carlos Tafur, Sebastián Hinestroza y Mary Luz Escobar, nombrados de la Presidencia de la República.



Si bien el gerente manifestó que "nuestro propósito no es meternos en temas políticos", dio que confía en que las decisiones que tome la Junta Directiva —especialmente los miembros del Gobierno Nacional que hacen parte de los ministerios de Hacienda y Transporte— "sean las mejores para el país".



"Nunca, personalmente, he recibido una injerencia política directa para tomar una decisión en una u otro sentido. Todas las decisiones técnicas que yo he tomado han sido evaluadas en un proceso serio y de evaluación de alternativas, como la academia manda, por eso estamos como estamos. El resultado ha sido la continuidad de los proyectos", puntualizó Elejalde.



MEDELLÍN

