Gaviria propone que gobernación pague parte de la gratuidad del metro para elecciones

La polémica en el valle de Aburrá por cuenta de la gratuidad del metro de Medellín para la jornada electoral del próximo domingo 29 de octubre aún no termina. Aunque el Área Metropolitana y la alcaldía de Medellín explicaron este jueves en un comunicado que sí habrá servicio gratuito para ese día, el mecanismo de financiación no cayó bien en algunos sectores.



(Lo invitamos a leer: Elecciones 2023: en Medellín habrá metro gratis en las votaciones del 29 de octubre)



Las entidades indicaron que la Junta Metropolitana autorizó a la empresa designar los recursos que tenía previstos con destinación para la tarifa técnica y la tarifa de usuarios de buses BRT —es decir, Metroplús— para cubrir los recursos dejados de percibir durante la gratuidad en las elecciones.

La tarifa corresponde a una sobretasa de 30 pesos por cada pasajero de los perfiles frecuente, portador y eventual para cubrir el diferencial entre la tarifa técnica —lo que cuesta el servicio— y la tarifa al usuario —lo que realmente se cobra— del sistema de buses del Metroplús en sus líneas 1 y 2 y sus cuentas alimentadoras que se aprobó en 2022.



(Le puede interesar: Alcaldía de Medellín asegura que votación no está vedada por estructuras criminales)



Para el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien además ejerce como presidente de la junta directiva del Metro de Medellín, la decisión del Área Metropolitana "es una equivocación" porque a fin de cuentas es el ciudadano el que la termina pagando. "No me parece, es una equivocación", expresó.

Facebook Twitter Linkedin

El servicio de metro es gratuito en Medellín desde 2006 para las jornadas electorales. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

En ese sentido, el mandatario alentó a la Junta Metropolitana a buscar un mecanismo para que el ciudadano no pague la tarifa gratis y ofreció que la gobernación de Antioquia cubra la mitad de la gratuidad del pasaje para ese día y la otra parte la ponga el Área Metropolitana.



"Si es así, no digamos que es gratuidad, digamos que es un traslado del costo que se va a diluir en varios meses en los que se va a pagar 30 pesos, pero no digamos que es gratuidad porque no lo es", dijo Gaviria.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



El gobernador recordó que en elecciones anteriores el Metro de Medellín había cubierto la tarifa con sus propios recursos, pero un concepto del Ministerio del Transporte impide que actualmente se haga de esa manera.



"En la última gratuidad lo asumió la alcaldía de Medellín con un detalle que hay que decirlo, aunque la verdad duele, no lo han pagado", agregó Gaviria.



MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com