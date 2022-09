Indignados están los habitantes de Medellín luego de conocerse un video grabado en una de las estaciones del Metro.

En la grabación se puede ver a una mujer en silla de ruedas que ingresa al Metro y su acompañante quien intenta empujar la silla para que la puerta del vehículo pueda cerrar.



El video fue grabado en hora pico, por lo que le vehículo estaba completamente lleno de gente, la silla cupo dentro del lugar pero la persona que acompañaba a la mujer intentaba correrla ya que una parte de la silla no dejaba cerrar la puerta.



Pese a que la gente estaba viéndolo hacer fuerza e intentado correr la silla para hacerle espacio, nadie se inmutó ni se ofrecieron como voluntarios para bajarse del vehículo y poder darle acceso a la mujer discapacitada y su acompañante.





El hecho causó indignación en redes sociales. "Lo que ocurrió en el @metrodemedellin con el usuario en silla de ruedas no puede generar solo llamados a que el sistema de transporte mejore; el pedido también se debe extender a nosotros como sociedad", dijo Paulina Mejía, una usuaria en su cuenta de Twitter.



Y agregó, "cómo es posible que veamos a una persona en condición de discapacidad y no le demos el espacio suficiente para ingresar? Nos falta aun mucha cultura de empatía y solidaridad. Claro que la red Metro debe pensar en estrategias para enfrentar estas situaciones, pero la reflexión va para todos".

@metrodemedellin Con lo triste que es vivir en un mundo no inclusivo y encima tener que pasar por cosas como estas .

Hoy el metro de Medellín me rompió el corazón 💔 pic.twitter.com/78QeulFfrC — Mariana Rivera Herrera (@MarianaRiveraH9) September 1, 2022

Finalmente, a la mujer y a su acompañante les tocó salirse del vehículo.



