En enero comenzarán las pruebas del sexto Metrocable de Medellín

El sueño de los habitantes de Castilla de llegar desde el cerro El Picacho hasta Acevedo en 10 minutos, por aire, no se concretará este año.



Sin embargo, solo tendrán que aguardar unos pocos meses más al año y medio que llevan esperando el Metrocable Picacho, el cual beneficiará a 420.000 habitantes de las comunas 5 (Castilla) y 6 (Doce de Octubre).

El que será el sexto cable aéreo del sistema Metro se acerca al 90 por ciento de avance en sus obras y en enero del 2021 comenzarán las pruebas.



Así lo dejó saber Tomás Elejalde, quien explicó que no es prudente entregar una fecha de entrada en operación sin que se haya surtido esta etapa.



“El proceso ha despegado con muy buena inercia y estamos apuntando en que la primera semana de enero estemos comenzando las calibraciones y todos los procesos de ajuste para poder hacer las pruebas electromecánicas durante ese mes. Depende de los resultados de estas pruebas, la definición de las fechas de los siguientes hitos en los cronogramas, por lo que no hay una fecha fija para la entrada en operación comercial”, aseguró Elejalde.

Los técnicos que dirigieron la maniobra son expertos en este tipo de empalmes. El cable del Metrocable Picacho (línea P) tiene un diámetro de 56 milímetros y una longitud de 5.400 metros, más 600 metros de los contornos que permiten entrelazar ambas puntas del cable.

Y es que ya han sido varias las fechas que se han fijado para la finalización de esta obra, vital para el noroccidente de Medellín, y ninguna se ha cumplido por diversas causas. La primera fecha fue a mediados del 2019, luego se dijo que septiembre de ese año, luego diciembre y no pasó nada.



Retrasos en la obra, en su mayoría por dificultades geológicas del terreno fueron los motivos para posponer cada vez más las fechas.



Luego se habló del primer trimestre del 2020, pero un incidente con el cable principal que transportaría las cabinas en enero de ese año, sumado a la pandemia por el covid, obligaron, nuevamente, a correr el cronograma.Cuando llegó el nuevo cable, a mediados de este año, se habló de diciembre del 2020 para la culminación de la obra, pero desde el Metro confirmaron que no será así y que 2021 será la fecha de entrada en operación.

¿Qué se está haciendo actualmente?

Esta Línea beneficiará a 420.000 habitantes de las comunas 5 (Castilla) y 6 (Doce de Octubre) Foto: Cortesía Metro de Medellín

El gerente del Metro indicó que hace pocos días se logró hacer el empalme del nuevo cable que movilizará las 138 telecabinas de la Línea P, recalcando que dicho cable es completamente nuevo, pues se cambió tras el incidente de montaje.



“Esto para garantizar la seguridad y lograr los estándares de certificación que se exigen para poder operar con total tranquilidad y con absoluta certeza que todo está sin ninguna afectación. En este momento están haciendo los trabajos finales y pruebas correspondientes, las cuales estamos vigilando con mucho cuidado”, añadió Elejalde.



Dicho proceso de montaje está acompañado por expertos procedentes de Francia.

En cuanto a obras civiles, que por temas de terreno venían con algunas dificultades de cronograma, especialmente en Acevedo donde se encontraron bolsas de arena que no estaban consideradas y no las mostraron los estudios de suelos, Elejalde informó que ya se superaron estos inconvenientes y la estructura está finalizada.



“Ya tiene la fachada cubierta y se encuentra en obra blanca, lo que es una muy buena noticia porque es decir que ya estamos en un proceso de acabados. Además, de las 3 estaciones restantes, hay 2 que están prácticamente listas que son Sena y Doce de Octubre, que ya tienen listas las fachadas y los montajes internos”, explicó el directivo.



Hizo hincapié el gerente que depende de los resultados de estas pruebas la definición de las fechas de los siguientes hitos en los cronogramas, por lo que no hay un mes y día oficial para la entrada en operación comercial.



En la fase de operación se dejarán de liberar 979 toneladas de CO2 a la atmósfera cada año, se estima que cuando entre en operación transportará más de 4.000 viajeros cada hora por sentido y que se moverá a una velocidad de 5.5 metros por segundo, a diferencia de los cables ya existentes en Medellín, que avanzan a 4.5 metros por segundo.

