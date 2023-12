Citación a junta 'extra' del Metro de Medellín se canceló, pero gerencia sigue en vilo

Desde diferentes sectores políticos, económicos, sociales y académicos celebraron la decisión que tomó este miércoles, 6 de diciembre, el alcalde (e) Óscar Hurtado de reversar la citación a Junta Directiva extraordinaria del Metro de Medellín que él mismo convocó una semana atrás con el fin de remover al actual gerente general de la empresa.



Aunque nunca explicó las razones por las cuales pidió el cambio en la dirección, Hurtado señaló que la cancelación se dio por las solicitudes interpuestas por los demás miembros del órgano directivo —en cabeza del gobernador Aníbal Gaviria— en ese sentido.

Tanto el mandatario departamental como los delegados del Gobierno Nacional —cinco en total— enviaron diferentes comunicaciones a la Alcaldía de Medellín en las que explicaron que la convocatoria tenía algunas irregularidades que impedían tomar una decisión.



Además de solicitar la remoción del gerente Tomás Elejalde, que lleva casi 8 años al frente del Metro de Medellín y quien se mostró respetuoso frente a las decisiones de la Junta Directiva, los delegados del Distrito propusieron la actualización del manual de funciones y requisitos y la postulación de personas para proveer el cargo.

Los integrantes del órgano directivo expresaron que para tomar una determinación en ese sentido debían de conocer toda la información necesaria, por lo menos siete días antes, para su respectiva revisión. Sin embargo, enfatizaron en que tal requisito nunca se cumplió, al igual que los estudios técnicos y los resultados objetivos de la gestión del gerente.



El gobernador Gaviria —que denunció la presunto toma hostil del Metro de Medellín desde principios de noviembre— calificó la cancelación del encuentro como una 'misión cumplida' y dijo que "seguiremos en la defensa del Metro, que es la defensa de Medellín, Antioquia y Colombia".



Sin embargo, el mandatario le dijo a EL TIEMPO que la amenaza de la toma hostil sigue latente porque no hay ninguna razón para pensar que quienes la están promoviendo van a cambiar de opinión o vayan a cesar en su intención.



"Puede que ese tema salga a relucir en la reunión de la semana entrante", agregó Gaviria, quien confía en que la institucionalidad esté atenta y vigilante a lo que pueda pasar en el Metro de Medellín para defender a la empresa.

Desde diferentes sectores tampoco ven con completo optimismo el panorama. El representante a la Cámara Daniel Carvahlo indicó que el riesgo no se ha acabado porque "es probable que estén planeando la citación a una nueva junta con los mismos objetivos que por su puesto no son tolerables".



El congresista paisa dijo que más allá de los puntos ideológicos, las principales críticas a la acción que pretendía hacer administración distrital están en la intención de "reducir los requisitos para tomar la gerencia del Metro y convertir esto en un fortín político". "Nos toca seguir muy vigilante", puntualizó.



Vale la pena recordar que para el próximo miércoles, 13 de diciembre, está citada una nueva reunión, esta vez ordinaria, de la Junta Directiva del Metro de Medellín, la cual será presidida por el gobernador Gaviria. Se espera que este sea el último encuentro de las actuales administraciones locales en el órgano directivo de la entidad.



El representante Hernán Cadavid, previendo cualquier tipo de acción por parte de los delegados del Distrito de Medellín durante la última reunión, interpuso una recusación contra cinco integrantes de la Junta Directiva.

Se trata del alcalde Óscar Hurtado, el director de Planeación Alejandro Muñoz, el secretario de Movilidad Juan Carlos Torres (quien es suplente), y los representantes del Gobierno Nacional Juan Carlos Tafur y Sebastián Hinestroza.



El argumento contra los primeros tres es que el Metro de Medellín demandó a la Alcaldía por déficit del Fondo de Estabilización Tarifaria con pretensiones por más de 70.000 millones de pesos. "Ahí podría haber un posible conflicto de interés", dijo Cadavid.



A los delegados el Gobierno Nacional los recusó por ser actuales contratistas del Conglomerado Público del Distrito de Medellín. "Hasta que no desaparezca esa condición puede haber un conflicto. Yo lo que digo es que no deberían participar en una Junta Directiva hasta que no se resuelva", agregó el congresista.



La solicitud la deberá resolver la junta de socios del Metro de Medellín —es decir, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín— en una próxima reunión.



Cadavid dijo que, si no hay algún cambio en la próxima reunión del órgano directivo, el próximo año, con los delegados de los nuevos gobiernos locales, "habrá mayores condiciones para hacer una defensa interna en la junta".



"Uno no dice que son inamovibles las personas que están en los cargos, no se trata de eso, pero es lo que quisieron hacer con la forma de gobernar el metro de la ciudad. Así hicieron en las juntas directivas donde estuvo la administración actual. Nos parecía que terminando gobierno no tenía ningún sentido hacer esa ruptura, insisto en que el riesgo no ha desaparecido", puntualizó Cadavid.



