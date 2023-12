Aníbal Gaviria pidió cancelar reunión de Junta Directiva del Metro de Medellín

Fuentes de la Gobernación de Antioquia le confirmaron a EL TIEMPO que el gobernador Aníbal Gaviria envió una carta a los integrantes de la Junta Directiva de la empresa en la que pidió cancelar la reunión ordinaria que está programada para este miércoles, 13 de diciembre, en la capital antioqueña.



Hasta el momento, la solicitud no ha quedado en firme y los demás miembros del órganos directivo del Metro de Medellín deberán responder si aceptan o no la petición del mandatario. Lo que sí es claro es que el encuentro —que tendría lugar en el piso 12 de la Gobernación— no aparece en la agenda de Gaviria para este miércoles.

El mandatario le dijo a EL TIEMPO la semana pasada que la amenaza de la toma hostil —para remover el gerente actual y modificar el manual de funciones y requisitos— sigue latente porque no hay ninguna razón para pensar que quienes la están promoviendo van a cambiar de opinión o vayan a cesar en su intención.



"Puede que ese tema salga a relucir en la reunión de la semana entrante", agregó Gaviria tras la cancelación de la junta extraordinaria que fue citada por el alcalde (e) de Medellín, Óscar Hurtado, para el pasado 7 de diciembre. El gobernador agregó que confía en que la institucionalidad esté atenta y vigilante a lo que pueda pasar en el Metro de Medellín para defender a la empresa.

Tomás Elejalde, gerente del Metro de Medellín. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

Fuentes enteradas le dijeron a este diario que el riesgo de la llamada toma hostil aún sigue presente para el encuentro de este miércoles que corresponde a la última reunión ordinaria del año en la que, según el gerente Tomás Elejalde, se van a abordar tareas del año, estados financieros y operación del Metroplús.



Los integrantes de la Junta Directiva, eventualmente, podrían proponer la remoción del gerente y cambiar el manual de funciones en el punto de asuntos varios. Incluso, si algunos de los miembros no asiste, su suplente podría votar una decisión de este tipo.



Vale la pena recordar que la semana pasada el representante a la Cámara Hernán Cadavid presentó una recusación contra cinco miembros de la junta por presunto conflicto de intereses e inhabilidades.

Se trata del alcalde Óscar Hurtado, el director de Planeación Alejandro Muñoz, el secretario de Movilidad Juan Carlos Torres (quien es suplente), y los representantes del Gobierno Nacional Juan Carlos Tafur y Sebastián Hinestroza.



El argumento contra los primeros tres es que el Metro de Medellín demandó a la Alcaldía por déficit del Fondo de Estabilización Tarifaria con pretensiones por más de 70.000 millones de pesos. A los delegados el Gobierno Nacional los recusó por ser actuales contratistas del Conglomerado Público del Distrito de Medellín.



"Hasta que no desaparezca esa condición puede haber un conflicto. Yo lo que digo es que no deberían participar en una Junta Directiva hasta que no se resuelva", explicó el congresista en diálogo con EL TIEMPO.



La recusación deberá ser resulta por la Junta de Socios del Metro de Medellín, conformada por la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia. Hasta el momento, la reunión no se ha dado y es probable que no se alcance a hacer antes de que finalice el año.



El representante Cadavid envió este lunes, 11 de diciembre, una carta al gerente Elejalde y al gobernador Gaviria en la que pidió cancelar la reunión del miércoles debido que la Junta Directiva "no puede decidir ningún tema válidamente, sin haberse resuelto el conflicto de intereses según la normativa".



