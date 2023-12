Aníbal Gaviria insiste en que junta extraordinaria del Metro de Medellín es ilegal

A través de una carta enviada a los otros ocho integrantes de la Junta Directiva del Metro de Medellín, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, insistió en que la citación a reunión extraordinaria realizada por los representantes del Distrito —el alcalde (e) Óscar Hurtado y el director de Planeación Alejandro Muñoz— es ilegal.



En la misiva, fechada este 4 de diciembre, el mandatario departamental expuso seis puntos por los cuales los citantes deberían revocar la convocatoria o que, en su defecto, los otros miembros no asistan a la reunión, así como él lo mismo lo hará.

El primer punto que expuso Gaviria es que toda modificación al manual de funciones y requisitos debe contar con un estudio técnico previo por parte de la entidad, el cual debe ser realizado por la unidad de personal del Metro de Medellín. Esta obligación no se ha cumplido.



Luego aseguró que el reglamento interno de la Junta Directiva señala que los miembros pueden acceder a los asuntos a tratar en cada reunión con la antelación suficiente para su revisión y la información debe ser enviada con siete días de anticipación, "lo cual no se ha garantizado en la citación, pues no fueron remitidos los soportes necesarios para el estudio de decisiones de tal trascendencia", expuso el mandatario.

He enviado carta a todos los miembros de la Junta del @MetroDeMedellin alertando una vez más sobre la ilegalidad y el caracter ineficaz de la junta convocada de manera arbitraria para el 7 de diciembre, con el ánimo de evitar un error de graves consecuencias. pic.twitter.com/JejUZfXfXA — Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria) December 5, 2023

En el tercer punto, Gaviria indicó que el Convenio Marco de Relaciones suscrito entre el Metro de Medellín, la alcaldía y la gobernación dispone que se debe garantizar una administración ajena a intereses partidistas y que tenga en cuenta las necesidades de servicio. "El cambio que se propone de gerente es ajeno a criterios técnicos", aseveró.



En el mismo convenio también se afirma que el cambio de gerente general debe responder a razones objetivas según los resultados de su gestión y después de llevar a cabo una evaluación con base a modelos objetivos.



El gobernador dijo que el actual gerente, Tomás Elejalde, "obtuvo una calificación de 4,3 puntos sobre 5 en la evaluación del 2022", por lo que "un cambio de gerente en forma arbitraria pone en riesgo jurídico y económico a la empresa Metro".

El Metro de Medellín moviliza diariamente a más de un millón de personas. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

En el quinto punto, afirmó que "constituye falta disciplinaria realizar modificaciones al manual de requisitos de un empleo para ponerlos a la medida de a quien se pretenda designar".



Por último, aclaró que el Código de Gobierno Corporativo establece que las comisiones permanentes de Junta Directiva se constituyen para apoyar al estamento en la toma decisiones, mediante análisis previo y a profundidad de los asuntos putos a su consideración. Sin embargo, dijo que el requisito de análisis previo y a profundidad no se ha cumplido en este caso.



También explicó al final de la misiva que la convocatoria realizada es ineficaz porque se dispuso su realización en la sede de la Alcaldía de Medellín, desconociendo que el domicilio de la empresa es en Bello.



"Una reunión de Junta Directiva por fuera del domicilio solo puede hacerse cuando se trata de reuniones universales, esto es que concurran todos los miembros del órgano de administración", puntualizó.



El encuentro está programado para el próximo jueves, 7 de diciembre, a las 11 de la mañana en el salón consejo de Gobierno de la Alcaldía de Medellín.



MEDELLÍN

