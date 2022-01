En un diagnóstico realizado por la Secretaría de las Mujeres de Medellín, 18 %, es decir, 23 de 130 mujeres encuestadas afirmaron haber sido víctimas de acoso en este sistema de transporte masivo.



En medio de las auditorías que culminaron a finales del 2021, la Administración Municipal, junto con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la empresa Metro indagaron en la percepción de seguridad de las mujeres, incluyendo los alrededores de las estaciones Prado, San Antonio y Parque Berrío, la luminaria y la infraestructura.



(En contexto, lea: Graban a hombre acosando sexualmente a una mujer en el Metro de Medellín)

Y es que a raíz del caso que se presentó hace una semana, cuando una mujer de 41 años fue acosada por un hombre que sacó su órgano reproductor a sus espaldas, de nuevo revivió el debate sobre si ¿es el transporte público seguro para las mujeres en Medellín?



Nada más este año, la línea 123 Agencia Mujer ha tenido conocimiento de 12 casos de acoso en espacios públicos de la ciudad, dos de ellos en el Metro de Medellín. El año pasado fueron en total 119 casos en espacio público y apenas tres se reportaron en todo el año en el sistema masivo de transporte. A ello se sumaron los casos en el transporte público individual, en total 33 en el 2021, con un incremento en el mes de noviembre, en el que paradójicamente se conmemora el Día de la Eliminación de las Violencias a las Mujeres (25N).



Ana María Valle, secretaria de las Mujeres de Medellín, señaló que dicha encuesta les dio importantes indicios para trabajar este año en la materia, incluso porque las encuestadas señalaron los horarios en los que se presenta, sobre todo en las noches, que es cuando se sienten más inseguras.



“Vemos la posibilidad de que este año, con ese diagnóstico que terminamos de levantar el año pasado, podamos tomar medidas también en los alrededores del Metro. Que el Metro también nos ayude y el Área Metropolitana a lograr mejorar eso en el futuro, para que las mujeres se sientan más seguras y redoblar esfuerzos en las campañas para la prevención del acoso y la violencia”, dijo Valle.



(Le recomendamos leer: Víctima de video en el Metro denuncia que ya había sufrido acoso allí antes)

Ya han ocurrido más casos. Se hacen virales una o dos semanas y ya, luego eso se queda callado, en el archivo, se queda el denuncio ahí, pero yo, personalmente, si voy a llegar hasta el fondo con esto FACEBOOK

TWITTER

Más allá de los retos pendientes en la materia, la Administración Municipal informó que esta dependencia tiene el proyecto Espacios Pùblicos Seguros para las Mujeres y las Niñas, que se encarga de ese tema desde el 2015, año en el que se vincularon a la estrategia de ONU Mujeres de ciudades seguras.



“El tema del acoso nos preocupa y con los hechos recientes, sobre todo en el transporte público, tanto individual como masivo, pues hemos redoblado esfuerzos en ese sentido”, acotó la secretaria.

¿Es el transporte público seguro para las mujeres en Medellín?

Luego de que el video del Metro se viralizara la semana pasada, la víctima narró que antes de esta ocasión, al menos en cuatro ocasiones anteriores ha sido acosada en el sistema y, aunque ha intentado hacer escándalo, no ha recibido apoyo de los demás pasajeros e incluso una de las veces recibió como respuesta ser bajada del sistema por parte del presunto agresor.



“Me pasó la semana pasada. Un tipo tocándome por detrás, le hago yo el escándalo y me iba a bajar del Metro. Debido a eso yo me he quedado callada con muchas situaciones. El Metro me parece una inseguridad para todas nuestras mujeres y para las niñas. Es increíble que un tipo de estos esté por ahí en la calle, siga andando como si nada y a muchas mujeres tal vez ya les haya pasado y se han quedado calladas”, narró la mujer, que pidió que su identidad fuera reservada.



(Además lea: Colombiatex regresa como en los viejos tiempos)



Aunque la mujer no se dio cuenta inmediatamente, una vez se enteró en la tarde del jueves de la semana pasada, se acercó a una estación de Policía del valle de Aburrá para hacer la denuncia.



Con esto, las autoridades iniciaron la búsqueda del hombre, que se desempeña en una empresa en el área de seguridad y salud en el trabajo.Una vez identificado, este fue conducido a la URI, lo que ya lo vincula a un proceso penal.



Valle señaló que, además de las instancias legales, las mujeres pueden reportar su caso en la línea 123 Agencia Mujer para acceder a asesoría jurídica y psicológica y que en el caso más reciente, funcionarias se pusieron en contacto con la mujer afectada.



Aunque desde la Alcaldía señalan que la empresa Metro y al menos otras 16 más de transporte público colectivo e individual, han estado prestas a trabajar en campañas para prevenir el acoso, desde la otra orilla opinan que estas deberían estar dirigidas a los hombres.



“Nos han dado a entender siempre a las mujeres que nos tenemos que cuidar, que tenemos que estar pendientes, pero muy poco se les ha hablado a los hombres de no hacer esas conductas, de no manosear a una mujer, de no tocar a nadie sin su consentimiento, de no decirle cosas a una mujer que no se las ha pedido, de entender que son conductas violentas”, reflexionó Laura Benítez, creadora de la comunidad digital Wikigrillas y directora de la Fundación No estás sola



A su vez agregó que para el Estado colombiano el tema del acoso todavía tiene muchos grises en su regulación, lo que imposibilita que los hombres entiendan la gravedad del asunto.



"Que en los procesos de denuncia no haya tanta revictimización, porque te pregunta el Policía, el administrador de la empresa de transporte, la prensa, el comandante de la policía, en Medicina Legal y muchas veces esas preguntas no son en torno a contar la situación, sino a ver qué tal real es, qué tan cierto es y eso ya implica un sesgo", dijo.



Las empresas que se han vinculado a trabajar para prevenir el acoso y hacer pedagogía son Metro de Medellín, Tax individual, Coopebombas, Cootransmallat, Transconor, Flota la Milagrosa, Coopebombas, Coopetransa, Cootranscol, Cootransmon, Empresa de transporte Aranjuez , Transportes Aranjuez, Santa Cruz S.A., Conducciones América S.A., COOTRANSI, COPATRA y Coonatra.



MELISSA ÁLVAREZ CORREA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

MEDELLÍN