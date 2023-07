A finales de abril del 2023 se firmó el acta de inicio de obras del Metro de la 80, la tercera línea de metro que tendrá Medellín y cuya construcción está a cargo del consorcio Unión Temporal Metro de la 80, conformado por CRRC (Hong Kong) Co. Limited, Mota – ENGIL Engenharia E Construcao S.A. Sucursal Colombia y Mota – ENGIL Colombia S.A.S.



Sin embargo, desde este lunes 24 de julio comenzarán los cierres viales parciales para los trabajos físicos de este proyecto de 13,25 kilómetros entre las estaciones Caribe y Aguacatala.

Al momento de la firma del acta de inicio, Tomás Elejalde, gerente del Metro, explicó que durante 6 y 12 meses habrá 250 puntos en todo el tramo del proyecto donde se realizarán trabajos de exploración de suelo, topografía y exploración detallada de las redes de servicio público que se van a intervenir.





Por lo tanto, estos cierres de carreteras son parte de estas actividades previas a la construcción. Los puntos de cierre serán definidos por los técnicos a medida que avance la exploración .



Desde la empresa Metro explicaron que el contratista iniciará exploraciones de suelo a través de perforaciones que se realizarán de manera simultánea en todo el corredor, tanto en andenes como en áreas verdes.

Además de esto, también habrá excavaciones manuales llamadas ápices, que se realizarán a lo largo del camino. Junto a estas actividades se realizarán inspecciones de redes húmedas como acueductos y alcantarillados y redes secas como energía y telecomunicaciones.



“Empezamos con el Tramo 1 que va de Caribe a Estación Floresta y vamos avanzando por cuadras, es decir que no será en todo el corredor al mismo tiempo. Manzana a manzana vamos avanzando con los equipos en el estudio de suelos, en el levantamiento topográfico y en el inventario de redes. Se hará en horarios convenientes que afecten mínimamente el tránsito”, dijo el coordinador del Sistema Metro 80, Juan Guillermo Lopera.



El Metro de la 80 estaría para el 2027. Foto: Metro de Medellín

Estos son los horarios de cierre establecidos para las exploraciones de suelo: Andenes y áreas verdes: 24 horas, carga y descarga de mercantes: 9 pm a 4 am; vial: 9 am a 4 pm



Para la inspección de las redes de servicio público estos son los horarios: Andenes, divisores de vía y áreas verdes: 7 am a 6 pm; Obras en la vía: de 21 a 04 horas



Explicaron desde el Metro que estas actividades son necesarias como insumo para que la constructora lleve los diseños a la fase III para que en 2024 pueda comenzar la construcción .



“Estos estudios son los que brindan parámetros de diseño y ubicación de elementos como las redes para que el contratista pueda proceder con los diseños de detalle del corredor”, explicó Metro.



Medidas para la movilidad

Aclaró la empresa que, durante los cerramientos, se garantizará la circulación de las rutas de buses y demás vehículos por un carril en la zona de obra, al igual que la circulación de los peatones mediante pasos seguros.



“Los encargados de las obras estarán garantizando el paso seguro de todos los actores viales. Recomendamos a todos los usuarios que requieran transitar por este sector estar muy atentos, transitar con prudencia y precaución. Revisar la señalización dispuesta en el lugar, acatando las indicaciones de los agentes de tránsito”, dijo el comandante de Tránsito de la Secretaría de Movilidad, Luis Fernando Vanegas.



Vanegas agregó que durante la ejecución de los cierres habrá asistentes de tránsito que orientarán a los ciudadanos para que la movilidad sea segura en cada tramo de obra.



