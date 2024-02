Los dos retrasos en estudios y predios que ajusta el Metro de la 80 en Medellín

El proyecto del Metro de la 80 —la obra de infraestructura más importante de Medellín actualmente— suma dos retrasos relevantes en su ejecución. El primero tiene que ver con el contrato de obras principales, que inició en abril de 2023, y el segundo está relacionado con la gestión predial para la adquisición de lotes a cargo de la EDU.



Durante una intervención en el Concejo de Medellín, el gerente de la empresa Metro, Tomás Elejalde, reveló algunos detalles de los avances y tropiezos que ha tenido el proyecto que comprende 13,45 kilómetros de vía férrea en el occidente de la ciudad, entre Caribe y Aguacatala, con una inversión de 3,54 billones de pesos.

El directivo explicó que la ejecución presupuestal de toda obra planeada al 31 de diciembre era de 660.000 millones de pesos, pero a esa fecha, solo se habían ejecutado 120.000 millones de pesos, principalmente, en la compra de predios que avanza en un 9,5 por ciento con poco más de 82.000 millones de pesos.



Vale la pena mencionar que el Metro de Medellín tiene actualmente nueve contratos en curso para las diferentes fases del proyecto. Aún están pendientes por suscribir otros tres contratos que se adelantarán en los próximos años.

La firma del acta de inicio de obras del Metro de la 80 se realizó en abril del año pasado. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Lo que se ha denominado como contrato de obras principales está a cargo de la Unión Temporal Metro de la 80, conformada por CRRC (Hong Kong) Co. Limited, Mota – ENGIL Engenharia E Construcao S.A. Sucursal Colombia y Mota – ENGIL Colombia S.A.S.



Actualmente, el consorcio avanza en la fase de preconstrucción y se espera que a mediados de abril inicien las labores de construcción que se prolongarán por 48 meses.



Elejalde informó ante el Concejo que según el cronograma de obra, para el 31 de diciembre, el contratista debía tener un avance del 6,33 por ciento, pero apenas registró una ejecución del 2 por ciento, es decir, tiene un retraso del 4,33 por ciento.



"Estamos trabajando en desatrasar eso que tiene que ver con las entregas de los diseños. Ya fueron entregados, pero no han sido aceptados por la interventoría, por eso no marcan todavía como avance", explicó el gerente.



A pesar de que aún no se tienen los diseños en detalle definitivos, el directivo aseguró que las labores de preconstrucción y construcción se pueden desarrollar al tiempo en las obras que ya están totalmente definidas.

Los moradores han manifestado su preocupación por los bajos precios de las ofertas. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO.

Preocupación por la gestión predial

El atraso en la gestión predial no atrasaría el inicio de obra porque hay terrenos y espacios disponibles para avanzar FACEBOOK

Sin embargo, a las demoras en los diseños se suma otra preocupación que encendió las alarmas del Concejo por los considerables retrasos: el Metro de Medellín apenas ha recibido 131 predios de los 1.225 que se requieren comprar para la obra. Según el cronograma, el avance debería ser del 93 por ciento, pero la EDU apenas ajusta a un 16 por ciento en las entregas.



El avance general de la gestión predial al 31 de enero indica que se han elaborado 785 ofertas (el 64 por ciento), se han notificado 648 (el 54 por ciento) y han sido aceptadas 481 (el 39 por ciento). "Si bien vienen mejorando los rendimientos en la ejecución del contrato, los valores siguen estando por debajo de lo esperado y requerido", aseguró el Metro.



La cuentas de la empresa señalan que el proyecto necesita en total 1.238 inmuebles (13 se adquieren vía cesión) de los cuales 624 son parciales —porque solo se requieren sus antejardines— y 614 son totales. Ahí se incluyen 280 predios comerciales, 18 industriales y 316 viviendas que se dividen en partes iguales entre moradores arrendatarios y propietarios.



Si se mira en términos de área requerida, en total se necesitan 806.258 metros cuadrados, de los cuales un 78 por ciento corresponden a espacio público disponible y el otro 22 por ciento es área en trámite de adquisición. Apenas se ha comprado el 15 por ciento del terreno requerido.



Sin embargo, Elejalde despejó dudas de que este retraso altere el inicio de obras. "El atraso en la gestión predial no atrasaría el inicio de obra porque hay terrenos y espacios disponibles para avanzar", aseguró.



El objetivo de la empresa es que las primeras labores de obra se concentren en el separador central de la vía, es decir, en el espacio público, y que es por donde transitará el futuro tren ligero. Allí se podrán intervenir las redes y la plataforma ferroviaria.



De igual manera, con la administración distrital, la EDU, las secretarías de Hacienda e Infraestructura Física se están adelantando mesas de trabajo para buscar soluciones que permitan avanzar en la gestión predial.

Moradores expresaron su malestar

El Metro de la 80 estaría listo para el 2027. Foto: Metro de Medellín

Algunas de las personas afectadas por la construcción del Metro de la 80 asistieron al Concejo de Medellín para manifestar sus preocupaciones e inquietudes por el proceso de gestión predial. En la mayoría de casos, aseguraron estar en desacuerdo con las ofertas presentadas por la EDU.



"No puede ser que pretendan pagarnos menos de la mitad del valor de nuestras propiedades que en este momento genera que destruyamos nuestra calidad de vida actual ya que no podemos conseguir una vivienda igual o mejor a la que tenemos", manifestó Luis Enrique Bernal.



Por su parte, Gloria María Ortiz, otra de las afectadas, comentó que la oferta por su vivienda fue "injusta e irrisoria" porque le pagaron 1'800.000 pesos por el metro cuadrado en San Germán cuando, según ella, hoy vale cerca de 5 millones de pesos. El dinero que recibió le alcanzó para pagar un lote y las fundaciones de una casa en una vereda de San Cristóbal, pero aseguró que ya no tiene más recursos para continuar con la construcción.



"Les pido de una manera muy cordial a los señores del Metro y de la Lonja que por favor revisen las notificaciones, esas ofertas tan injustas. No solo para mí, sino para las otras personas del sector. Yo no me resigno, todavía espero", dijo la mujer, quien afirmó tener ingresos por un mínimo y vivir con una hija con trastorno psiquiátrico y su mamá con demencia.



Al respecto, el concejal del Pacto Histórico José Luis Marín propuso a los concejales buscar una solución a los moradores del corredor vial de la 80.



"Las personas están viendo afectado su patrimonio y su tranquilidad, la comunidad dice que ha habido muertes por estrés, abortos espontáneos y aumento de enfermedades por esta situación. No podemos permitir el despojo en nombre del progreso", dijo el corporado.



MEDELLÍN

