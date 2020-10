Los ‘sacrificados’ para que Medellín tenga un nuevo metro

Con bombos y platillos la alcaldía de Medellín anunció en septiembre de este año la consecución de recursos para construir el metro de la 80, la obra más importante de la capital antioqueña en los últimos 25 años.



Y aunque serán cerca de un millón de habitantes los beneficiados (según la alcaldía), los propietarios de los predios necesarios para construir la ruta del sistema de transporte masivo tendrán que salir para darle paso a un proyecto que quizá no logren sacarle provecho.



Los primeros serán aquellos en la zona de influencia de la carrera 80 con Colombia (calle 50) y la 80 con San Juan (calle 44), lugares en los que se están construyendo dos intercambios viales por los que pasará el futuro metro en 2025, según el cronograma.

El proyecto Metro de la 80 en cifras: Invitados a ver y a leer la nota: https://t.co/SEXujRCfCF pic.twitter.com/6bLenZjRJs — Alejo Mercado (@AlejoMercado10) September 20, 2020

Cifras de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) indican que en la calle Colombia hay 117 predios a adquirir, mientras que en la avenida San Juan serán 128.



Sin embargo, detrás de las cifras de inmuebles, hay un número aún más grande de personas que perderán el lugar en el que han vivido toda su vida o el lugar que por años les ha generado sustento. En ambas zonas hay 369 propietarios y 306 arrendatarios.



(También lea: Los tiempos, cambios y costos que maneja el Metro de la 80 de Medellín)



Uno de ellos es Julián Giraldo, quien es vocero del colectivo Vecinos de la 80, que reúne a varios afectados por la obra. Giraldo lleva más de 30 años viviendo en el barrio Colombia, los últimos 11 en la casa de la que tendrá que salir.

Cuando llegó la oferta de compra, el monto no alcanzaba ni para conseguir una vivienda en el mismo sector FACEBOOK

TWITTER

“Durante todo el proceso ellos (la alcaldía) nos garantizaron que íbamos a quedar en iguales o mejores condiciones de las que teníamos actualmente. Pero la realidad es que cuando llegó la oferta de compra, el monto no alcanzaba ni para conseguir una vivienda en el mismo sector. Estamos muy lejos de llegar a ese valor y nos tocaría irnos a otra parte más alejada”, contó el hombre.



Leonel Gutiérrez, por su parte, es comerciante en la 80 con San Juan, con un reconocido punto de venta de la tradicional marca Perman, que lleva más de 70 años en la zona. Aún no le han hecho oferta de compra, pero dice que no mejorará lo que ya tiene.



Le puede interesar: (¿Por qué Antioquia está al borde de alerta roja en UCI?)



“Uno ya sabe que de ahí no va a salir bien y que contra ese proyecto no se puede oponer, porque lo van a hacer por encima del que sea. Lo más probable es que tenga que cerrar mi negocio para siempre, porque no me da para irme para otro lado, porque sería empezar de cero y perder toda la clientela”, manifestó el comerciante.

Uno ya sabe que de ahí no va a salir bien y que contra ese proyecto no se puede oponer, porque lo van a hacer por encima del que sea FACEBOOK

TWITTER

Explicó Gutiérrez que en San Juan hay más de 100 comerciantes afectados (directos o indirectos) por el intercambio vial. Sin embargo, indicó que a lo largo de los 13,25 km. que tendrá el Metro de la 80, se afectarían más de 10.000 negocios.



Aseguró, además, que la percepción de los comerciantes afectados de la zona con este proyecto no es buena, pues han visto cómo las obras de desarrollo de Medellín, como las hechas en Ayacucho (tranvía), La Paralela (cable Picacho), Aranjuez (Puente Madre Laura) o Naranjal (Plan Parcial) "siempre han sido nefastas para los comerciantes y los propietarios".

Polémica por los avalúos

Hay siete intercambios viales planteados para el trayecto del Metro de la 80, de los que se priorizarán tres. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Otra de las quejas de Giraldo y algunos vecinos de la 80, es que hay un error técnico en el cálculo de avalúo, en la aplicación de una herramienta llamada el Anuncio de proyecto.



“Consideramos que hay un error técnico. Ellos (La Lonja) asumen una premisa que por el hecho de anunciar la obra hay un valor especulativo en el valor del predio, ese descuento que se está dando ahora no demuestra que corresponde exclusivamente al haber anunciado la obra en 2016. No hay un sustento ni una justificación para hacer ese descuento”, expresó el propietario, y agregó que en Colombia están descontando un millón de pesos por metro cuadrado de terreno y $600.000 en zonas más alejadas.



(Le puede interesar: Los afectados por la caída del Space aún están esperando su reparación)

El fundamento de la mala aplicación del descuento por anuncio por parte de @AlcaldiaMedellin, es q para compra de predios en intercambios viales de Col y S.Juan NO RESPONDIERON LAS PREGUNTAS MENCIONADAS, y aún así descontaron entre $400mil y $1millón de pesos por mt2 de terreno. pic.twitter.com/PFfvL4dqXs — vecinosdela80 (@vecinosdela80) October 12, 2020

Sobre esto, Federico Estrada, gerente de La Lonja, explicó que el Anuncio de proyecto consiste en determinar el valor comercial del inmueble, actualizar el valor del suelo de referencia –”en este proyecto, se determinó que fueran las Zonas Homogéneas Geoeconómicas (ZHG)”–, con métodos que permitan establecer el comportamiento del mercado inmobiliario. Por último, definir el precio de adquisición del inmueble utilizando el menor valor entre el valor comercial del suelo o el valor del suelo de referencia actualizado.



Agregó Estrada, que La Lonja tomó los valores reportados por EDU para las ZHG actualizando con el IVP (Índice de Valoración Predial), indicador que genera el IGAC como autoridad catastral "que es el que mejor refleja los valores inmobiliarios y al valor comercial obtenido, se le descontó el mayor valor, obteniendo el valor de adquisición".



De otro lado, la abogada Ana María Sierra, directora de Gestión Predial de la EDU, argumentó que en la Comisión accidental del Concejo se explicó que la aplicación de esta herramienta la realizó La Lonja y fue reglamentada en el Decreto Nacional 2729 de 2012, “que establece varios elementos con los que se puede hacer esta metodología, y la que se eligió fue la más favorable para los propietarios”.

En el intercambio vial de la 80 con San Juan comenzó construcción en octubre del 2020. Así quedaría (render) Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Asimismo, la funcionaria respaldó su afirmación basada en el porcentaje de aceptación de la oferta de compra, el cual es superior al 70%.



“En Colombia con la 80, cuya obra comenzó en noviembre del año pasado, de los 117 predios, hemos notificado 92 ofertas de compra de las cuales, han aceptado 64 propietarios y se han recibido 59. En esta zona no se ha realizado ninguna expropiación”, contó Sierra, quien añadió que se espera que al 50 por ciento restante, las entregas de oferta se hagan en lo que resta del 2020.



De otro lado, en San Juan, cuya obra comenzó a inicios de octubre de este año, de los 128 inmuebles han sido notificadas 46 ofertas de compra, de las cuales han aceptado 34 y ya han sido entregados 22 inmuebles. Se espera tener surtida esta etapa entre octubre de este año y enero del año entrante.

Los que nos han aceptado, dicen estar de acuerdo con las expectativas que tenían FACEBOOK

TWITTER

Sobre las quejas mencionadas por los Vecinos de la 80 y algunos comerciantes, la funcionaria de la EDU indicó que aún no hay un análisis de cuántos propietarios se verían afectados a lo largo de todo el corredor por el que iría el tren, pues al ser un proyecto del Metro, no se ha definido qué entidad hará la gestión predial.



"En cuanto a las ofertas de compra, en realidad habría que revisar cada caso en particular, porque hasta el momento, los que nos han aceptado dicen estar de acuerdo con las expectativas que tenían. También mirar en qué sectores están buscando, pues el barrio Colombia es una zona mixta donde los valores varían", dijo Sierra.



(También lea: Alcalde Daniel Quintero, envuelto en otra polémica en redes sociales)



Lo que sí dejó claro, es que el porcentaje de aceptación en compra de inmuebles que tiene el proyecto deja al EDU optimista sobre cómo será el proceso para el resto de inmuebles en las zonas de influencia de la que será la tercera línea de metro de los paisas.



"Como en todo gran proyecto, habrá dificultades con propietarios y comerciantes, que se deben tratar, pero considero que son casos puntuales. Hemos estado siempre acompañados con la Personería en los casos en los que hay que hacer una gestión social adicional (...) creemos que los habitantes de la zona occidente son muy conscientes de los beneficios que trae el proyecto para todos, lo que es un buen indicador que nos hace ver con muy buenos ojos lo que se viene", puntualizó la directora de Gestión Predial de la EDU.

ALEJANDRO MERCADO

Corresponsal de EL TIEMPO en Medellín@AlejoMercado10