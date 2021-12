Mercedes Campuzano es una sincelejana, pero de familia paisa y criada en Medellín.



Esta mujer, madre de dos hijas, que estudió Administración de Negocios en Eafit, donde comenzó haciendo chancletas para sus compañeras en el 2003, es hoy la creadora y dueña de la marca que lleva su nombre.



Una de las marcas de calzado y marroquinería más importantes y reconocidas del país.



(Le puede interesar: Sura le desembolsará 100 millones de dólares a EPM para Hidroituango)

En efecto, desde el 2005 Mercedes ofrece, desde la capital antioqueña, zapatos, bolsos y accesorios para mujeres.



La historia de esta inspiradora emprendedora aunque está marcada por el éxito, se vio inesperadamente golpeada por la pandemia.



“Yo venía de una etapa de crecimiento continuo desde que empecé, cada día vendía más que el anterior y habíamos crecido la estructura de la empresa para esa dinámica. Y pasar a días enteros en los que no se vendió nada fue, sencillamente, ¡horrible!”, recuerda Mercedes.



Catorce días continuos de encierro fue la primera medida tomada por los gobernantes locales, en aquel marzo del 2019, buscando controlar así la epidemia desatada por el covid-19.



En medio de esas circunstancias iniciales, en las cuales apenas se estaba tratando de entender de qué se trataba todo, ella permaneció tranquila, sin sentir pánico.



(También puede leer: La vía que descongestionará el tráfico en el norte del valle de Aburrá)

Facebook Twitter Linkedin

Top Eva & pantalón Misotta de esta marca. Foto: Cortesía diseñadora

Sin embargo, cuando se cumplió ese primer plazo y luego fue extendido a otro periodo y luego a otro, las cosas ya no pintaban igual.



Entonces, los empresarios como Mercedes Campuzano tuvieron que empezar a buscar medidas de protección para sus negocios y, en especial, para sus colaboradores.



“Comenzamos a maniobrar con las vacaciones adelantadas y otras medidas, pero cuando se empezó a alargar esto y la cuarentena cada vez se alargaba más, la situación era insostenible y nos tocó pedirle permiso al Ministerio de Trabajo para hacer suspensión laboral”, lamenta al recordarlo Mercedes.



Agrega que hizo lo posible y lo imposible por conservar la mayor cantidad de empleos, pero tocó tomar decisiones difíciles.



Después de haber intentado todas las posibles alternativas, tuvo que empezar a cerrar y dejar ir.

El origen de una idea

“Cuando hablaba con otros empresarios, nos preguntábamos entre todos: ¿vos cuánto estás vendiendo? Y mientras ellos respondían que un 20 por ciento y un 35 por ciento, yo miraba mis números y teníamos ventas de entre un 12 por ciento y un 15 por ciento. Entonces, preocupada, pensaba que tenía la peor marca de todas”, dice Mercedes.



En una reunión de trabajo, por videollamada con su equipo, Mercedes compartió esa misma inquietud: ¿Acaso tenemos la peor marca? La directora de la cadena de abastecimiento de su firma le contestó con otra pregunta: “Merces ¿esas marcas qué venden?”. A lo que ella respondió: ropa.



Le volvió a preguntar: “vos cómo estás vestida en este momento, qué zapatos tenés puestos?”.



Mercedes se miró los pies y encontró unas chanclas sencillas. La colaboradora, a su vez, le contó que ella estaba en pantuflas, le mostró a través de la cámara a sus hijas que llevaban crocs y a su esposo que andaba descalzo por el apartamento.



(Le sugerimos leer: Conmoción en Turbo, Antioquia, por hombre que asesinó a su hija de 4 años)

Facebook Twitter Linkedin

Sandalias Montse . Foto: Cortesía diseñadora

La gente a duras penas se estaba vistiendo de la cintura para arriba para aparecer en pantalla. Así que la directora de la cadena de abastecimiento, la hizo caer en cuenta de que nadie estaba usando zapatos.



“En aquel momento, algo simplemente me estalló en la cabeza: ¡pum! ¡Voy a hacer ropa!”, recuerda y se ríe, Mercedes.



Era principios de junio del 2020 cuando la mente de esta sorprendente y resiliente emprendedora encontró esta serendipia.



Además, hacía poco había tenido una conversación con Leonor Hoyos, directora de la Línea de Conexión de Inexmoda, que justo le había preguntado por lo que iban a tener de ella para la feria Colombiamoda 2020 que estaba a menos de dos meses para realizarse y que sería atípica, pues reinaría la virtualidad.



“A mí me gusta innovar, ir a la vanguardia, no me gusta quedarme quieta y sentí que había llegado la hora y que eso nos iba a ayudar a darle más vida a la marca”, confiesa.

En 45 días creó un concepto, diseñó e hizo moldes, confeccionó y concibió un performance y fashion film para lanzar su primera cápsula de vestuario Bloom en Colombiamoda.



Así que a su tradicional línea de calzado y marroquinería, le suma ahora la de ropa femenina.



Campuzano, actualmente, cuenta con 23 tiendas en el país y anunció que puso en funcionamiento su página internacional con envíos a todo el mundo en www.mercedescampuzano.us, lo que significa que fortaleció su presencia global.

El libro

En la novena versión de la colección, Historias de Negocios Altamente Inspiradoras, versión pandemia, los autores, Juan Carlos Yepes y Vianette Monsalve, quieren dar a conocer historias de cómo varios inspiradores líderes enfrentaron la crisis, cuáles fueron sus emociones, pensamientos y acciones para superarla y consignar unas valiosas claves que todo emprendedor sabrá apreciar y atesorar.



En el libro, además de la historia de Mercedes Campuzano, están las de Suministros Integrales, Miguel Caballero (Shark Tank), Angela Marí Cordoba Mazo (Espiral Grupo), Alejandro Santa (Lamusica.fm), el comunicador Norman Velásquez, William Valencia y Richard Pérez, de Expertos en Insolvencia; Jorge Nuñez, de Nunez Dental Services, entre otros.



JUAN CARLOS YEPES ÁLVAREZ

PARA EL TIEMPO

MEDELLÍN

Más noticias de Colombia

-Así funcionará el pico y placa en las principales ciudades para fin de año



-Pastor abusó de su hija por más de tres años y le pedía perdón a Dios