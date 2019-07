Audios de WhatsApp tienen en jaque a polémico concejal de Medellín

El concejal de Medellín, Santiago Jaramillo, protagoniza un nuevo escándalo. Esta vez por cuenta de unos mensajes subidos de tono en contra de sus colegas, en el grupo de WhatsApp del Concejo.

Este sábado 13 de julio, pasado el mediodía, Jaramillo envió un audio en el que se dirige a su compañero, el concejal Bernardo Alejandro Guerra. "Doctor, Berni, cordial saludo. Te saluda Santiago Jaramillo, de frente. Eres un gran... un gran. Dios lo bendiga, me encanta destruirte (risas) a ti y a tu familia porque son corruptos", se escucha en el mensaje, que finaliza con el corporado gritando en varias ocasiones "Tonto, tonto, tonto...".



Ante este mensaje, el concejal Ricardo León Yepes le pidió a Jaramillo, quien también es aspirante a la alcaldía de Medellín en las próximas elecciones, que no utilizara el grupo del Concejo para este tipos de agresiones.

A esto, Jaramillo se justificó diciendo que Guerra ha enviado audios durante cuatro años. "Además, no me arrepiento. Entonces me sacan de este grupo...", manifestó.



Finalmente, ante un insulto a todos los corporados, Yepes solicitó la expulsión de Jaramillo del grupo, lo cual hizo la relatora del Concejo, quien es administradora del grupo.

Audios WhatsApp Concejo de Medellín Los audios fueron enviados este sábado 13 de julio.

Yepes indicó que este lunes se reunirá con el equipo jurídico para determinar cuáles medidas disciplinarias se pueden tomar en este caso.

Audios WhatsApp Concejo de Medellín Respuesta del concejal Ricardo Yepes ante el primer audio de Jaramillo.

Audios WhatsApp Concejo de Medellín Respuesta de Jaramillo a Yepes.

Por su lado, el concejal Guerra sostuvo que también el lunes se dirigirá a la Fiscalía y a la Procuraduría para denunciar las "amenazas" en su contra y en contra de su familia. "Para mí, el concejal Santiago Jaramillo no es apto para estar dentro del Concejo. Ya tuvo una suspensión de siete meses por la agresión a un periodista en el pasado", manifestó el corporado.

Audios WhatsApp Concejo de Medellín Respuesta de Jaramillo a Yepes.

Audios WhatsApp Concejo de Medellín Solicitud de Yepes de expulsar a Jaramillo del grupo.



Guerra dijo que este tipo de conductas son comunes en Jaramillo, con mensajes en contra de otros personajes políticos del municipio, el departamento y el país.



MEDELLÍN