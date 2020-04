Antioquia instalará 22 puestos de control en municipios sin covid-19

La Gobernación de Antioquia instalará 22 puestos de control en el departamento para regular el ingreso de personas a los municipios que no tienen casos reportados de covid-19, en las fronteras de Antioquia y principales corredores viales y en circuitos de conexión subregional.

Así lo anunció el gobernador Aníbal Gaviria, quien expedirá un decreto este lunes que le permitirá a los alcaldes de estos municipios sin contagios flexibilizar el Aislamiento Preventivo Obligatorio y reactivar la economía de manera gradual.



"Hemos logrado un positivo resultado en la contención del covid-19. Ahora avanzamos a una nueva etapa que avanza con la reactivación gradual y segura de la economía, pero que tiene que continuar con todas las medidas para la contención del virus. La disciplina social, el distanciamiento, es decir la responsabilidad individual es el arma fundamental", señaló el Gobernador.



Este es el mapa que tiene la Gobernación para estos puestos de control:

Gaviria dejó en claro que no se pueden dejar de lado las disposiciones presidenciales durante la cuarentena. teniendo en cuenta que desde este lunes solo podrán reactivarse los sectores de la construcción y la manufactura, no obstante recalcó que estos municipios han demostrado durante casi 40 días (contando la Cuarentena por la vida en Antioquia) que no presentan contagios.



"Cualquier medida distinta que vayamos tomar, el gobernador y/o los alcaldes, debe ser consultada con el Gobierno Nacional. He venido teniendo reuniones virtuales con los alcaldes y por subregiones y he recibido la solicitud de varias de ellas que hoy no tienen ningún caso positivo, para avanzar en una liberación interna pero avanzar en el fortalecimiento de las fronteras para evitar el contagio en la comunicación con otros municipios, departamentos y en específico con el área metropolitana", amplio el mandatario.

Vamos a afinar para proponerle de manera segmentada unas excepciones adicionales al Gobierno Nacional FACEBOOK

TWITTER

De los 125 municipios de Antioquia, 72 han tenido casos de coronavirus. Tal y como lo mencionó el gobernador, se teme que en la comunicación de estos municipios sin casos con los del valle de Aburrá pueda generar una propagación, teniendo en cuenta que 10 de los 10 municipios de esta subregión cuentan con casos positivos.





De acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud, Antioquia reporta 449 casos de coronavirus, de los cuales 190 están activos, 115 de ellos están en Medellín y los 75 restantes se distribuyen en otros municipios así: Bello (33), Envigado (9), Itagüí (6), Sabaneta (1), Copacabana (9), Rionegro (1), La Estrella (6), Caldas (2), Apartadó (1), Guarne (1), Sonsón (1), Donmatías (1), Girardota (1), Granada (1), San Pedro de Urabá (1), Barbosa (1) y El Santuario (1).



MEDELLÍN