En siete subregiones de Antioquia habrá toque de queda generalizado

Tras una reunión con el gobernador Aníbal Gaviria, alcaldes y alcaldesas de 115 municipios de Antioquia aprobaron ley seca y toque de queda para este puente festivo de Halloween.

Gaviria Correa informó que el toque de queda será generalizado para menores y mayores de edad en siete subregiones de Antioquia, excepto en Urabá; donde será solo para menores de 18 años y al valle de Aburrá, donde desde este lunes se anunció que se aplicaría para menores de edad.



(Lea: Estas son las medidas para Halloween en el valle de Aburrá)



El mandatario informó que estas medidas, junto a las adoptadas ayer con los alcaldes del área metropolitana, serán discutidas esta tarde en el Consejo Nacional Asesor para el covid-19 (del Gobierno Nacional) para su aprobación.



Las medidas se aprobaron con el fin de evitar aglomeraciones que incrementen el número de casos de covid-19 en el departamento, que hoy en día se encuentra en alerta roja hospitalaria.

Así las cosas, la medida de Ley seca aplica en los 115 municipios fuera del valle de Aburrá desde las 6:00 p.m. del viernes 30 de octubre, hasta las 12:00 de la noche del lunes 2 de noviembre.



En cuanto al toque de queda general, es decir tanto para menores de edad como para adultos, aplicará cada día del fin de semana entre las 6:00 de la tarde hasta las 6:00 a.m. del día siguiente.



(Le puede interesar: ¿Habrá restricciones en Antioquia tras la alerta roja hospitalaria?)



Es decir, desde el viernes 30 de octubre a las 6:00 p.m. hasta el sábado 31 de octubre a las 6:00 a.m.; del sábado 31 de octubre a las 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del domingo 1 de noviembre; y del domingo 1 de noviembre a las 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del lunes 2 de noviembre.

Subregiones en las que aplican las medidas

En conclusión, las siete subregiones donde las medidas aplican tanto para adultos como menores de edad son: Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste, Norte, Occidente, Oriente y Suroeste.



Los municipios donde aplica son:



Bajo Cauca: Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza.



Magdalena Medio: Caracolí, Maceo, Puerto Berrío, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Yondó.



Nordeste: Amalfi, Anorí, Cisneros, Remedios, San Roque, Santo Domingo, Segovia, Vegachí, Yalí y Yolombó.



Norte: Angostura, Belmira, Briceño, Campamento, Carolina, Donmatías, Entrerríos, Gómez Plata, Guadalupe, Ituango, San Andrés de Cuerquia, San José de la Montaña, San Pedro de los Milagros, Santa Rosa de Osos, Toledo, Valdivia, Yarumal.



Occidente: Abriaquí, Anzá, Armenia, Buriticá, Caicedo, Cañasgordas, Dabeiba, Ebéjico, Frontino, Giraldo, Heliconia, Liborina, Olaya, Peque, Sabanalarga, San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia, Sopetrán y Uramita.



Oriente: Abejorral, Alejandría, Argelia, Cocorná, Concepción, El Carmen de Viboral, El Peñol, El Retiro, El Santuario, Granada, Guarne, Guatapé, La Ceja, La Unión, Marinilla, Nariño, Rionegro, San Carlos, San Francisco, San Luis, San Rafael, San Vicente y Sonsón.



Suroeste: Amagá, Andes, Angelópolis, Betania, Betulia, Caramanta, Ciudad Bolívar, Concordia, Fredonia, Hispania, Jardín, Jericó, La Pintada, Montebello, Pueblorrico, Salgar, Santa Bárbara, Támesis, Tarso, Titiribí, Urrao, Valparaíso y Venecia.



Cabe recordar que en los municipios del Urabá (Apartadó, Arboletes, Carepa, Chigorodó, Murindó, Mutatá, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Turbo, Vigía del Fuerte) y el valle de Aburrá (excepto Girardota) aplica toque de queda para menores de 18 años y Ley seca en los mismos horarios que los demás.



MEDELLÍN