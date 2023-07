Uno de los grandes proyectos de Medellín, que se realizaría mediante el modelo de Alianza Público Privada (APP) podría no realizarse.



Se trata de la remodelación del estadio Atanasio Girardot, proyecto estructurado por la Agencia para la gestión del paisaje, el patrimonio y las alianzas público privadas (Agencia APP) y que está en proceso de buscar un concesionario que se encargue de las obras.



El pasado 27 de junio el Juzgado 21 de Medellín admitió una Acción Popular interpuesta por los venteros del interior del escenario deportivo, la cual busca proteger sus derechos ya que, según ellos, vienen siendo impactados de manera negativa por el proyecto.



Dentro de la demanda hay una solicitud de medida cautelar, la cual podría suspender el proceso contractual. Será un juez el que defina si ordena suspender cualquier actuación para avanzar en este proceso de contratación.



Se espera que la administración distrital responda este 5 de julio la demanda de acción popular y que el juez defina si se suspende o no este proceso de contratación.



“El objetivo no es estar en contra de esta obra tan necesaria para la ciudad, sino que dicha remodelación se haga respetando las leyes y protegiendo los derechos de las personas que trabajan allí”, expresó Diego Muñoz Ruiz, presidente de la Asociación de Arrendatarios del Estadio Atanasio Girardot.

Las críticas



Venteros afectados por las obras en el estadio de Medellín Foto: Cortesía

Estos moradores dentro de los cuales están arrendatarios de locales internos y externos, ligas deportivas, medios de comunicación, entre otros, dicen que hay una falta de inclusión en el proceso de diseño y socialización de la modernización de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.



“Esto amenaza con que unas 600 personas pierdan su patrimonio y su trabajo al quedar por fuera de los cupos proyectados en la nueva propuesta de remodelación de la unidad deportiva”, indica el comunicado emitido por los afectados.



Dentro de las inconformidades planteadas por los venteros además de no tenerlos en cuenta en el proceso, está que el día 1 de junio del 2022, la Agencia APP publicó la licitación pública para adjudicar un contrato de concesión, bajo el esquema de APP para la financiación, estudios y diseños de la modernización y operación del Estadio Atanasio Girardot, por 29 años, y por un valor aproximado de $1,6 billones.



“Esto quiere decir que la unidad deportiva será entregada a una empresa privada internacional, quien se lucrará 30 años de este espacio bajo concesión, desplazando en sus actividades económicas, deportivas y culturales a un grupo importante de ciudadanos de Medellín”, dicen los afectados.

¿Por qué no están dentro del proyecto?



Rodrigo Foronda, director de la Agencia APP, explicó que el modelo de negocio no soporta cargar con los comerciantes del interior del estadio, por lo que el concesionario que se quede con la APP sería quien decida si los tiene o no en cuenta.



“Lo máximo que podemos hacer por ellos es que, cuando se adjudique la concesión, decirles con quién se tienen que reunir, sin que la Administración esté mediando, porque no nos corresponde”, expresó Foronda.



Añadió, sin embargo, que los venteros que están por fuera del estadio sí hacen parte del negocio y serán tenidos en cuenta en lo que será la remodelación del escenario deportivo, en caso de que sí se realice.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO - Medellín