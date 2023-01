Lo que parecía un simple hilo en Twitter, en el que una joven médica rural relató su vivencia en el Servicio Social Obligatorio en el municipio de El Bagre (Antioquia), terminó convertido en una tensionante situación en la que hay amenazas de por medio y una comunidad enfurecida.



Todo comenzó cuando Sofía —quien dijo que está próxima a cumplir los primeros seis meses de su año rural— publicó los momentos que la mantienen 'humilde' en la tarde del 24 de enero. Se trata de una popular tendencia en esa red social en la que los usuarios comparten situaciones ridículas o fuera de lo común.

En medio de los comentarios, la joven detalló algunas de las problemáticas de este municipio ubicado en el Bajo Cauca de Antioquia, a 282 kilómetros y 6 horas y 40 minutos de Medellín.



"Lo peor es cuando se inunda el puebloooo (sic) y vivimos experiencias inolvidables, afortunadamente nuestra casa no se inunda", contó la médica en tono satírico y publicó un par de fotos en las que se ven las calles inundadas.

Me faltan 8 días para acabar los primeros 6 meses del rural entonces abro hilo de los momentos que más ✨humilde✨me han mantenido hasta ahora. Van en orden de ocurrencia porque queda en ustedes decir cual de todos me hace más ✊🏼guerrera✊🏼 — Lola (@sofialohle) January 24, 2023

Sin embargo, también relató otras situaciones que están relacionadas con la atención en salud en El Bagre: "Cuando llegó una mordedura por coral verdadera y en Montería me dijeron que solo me recibían al paciente si yo misma reclamaba el antiveneno, porque ellos no tenían ambulancia y como nadie me prestó nevera pa' las ampollas me tocó meterlas en mi corkcicle pa' conservar la temperatura (sic)", escribió.



También dijo que una vez se acabó el jarabe de acetaminofén y las ampollas de dipirona (medicamentos para bajar la fiebre) por una semana, por lo que "pa' bajarle la fiebre a los niños les calculábamos con hioscina compuesta (medicamento para dolor abdominal) porque era literal lo único que teníamos".



Además, contó que en una ocasión un hombre en estado de embriaguez quebró el vidrio de admisiones de la clínica porque quería que atendieran a la novia tras una caída de moto, pero no quiso facilitar la cédula para el ingreso.

La reacción de la comunidad

Su compañera de rural, Cielo, salió en su respaldo también a través de una publicación en Twitter, en la noche de ese mismo martes. Allí explicó algunas de las situaciones que viven en ese municipio.

A Sofia no me la funan. El día que sepan que es no tener acetaminofen o dipirona y les toque ahorrar la compuesta. O que tengan solo una enoxa y toque ponerle media dosis. O que tengan que usar una garrafa de guaro como trampa de aire, ese día dicen algo. — Sky (@UnCieloMio) January 25, 2023

Sin embargo, los comentarios no cayeron bien entre los bagreños. En Twitter y Facebook empezaron a aparecer réplicas de los locales.



"Habló muy mal del municipio, de la enfermedad de un paciente y tocó un hecho de orden público que nada tuvo que ver con los médicos, mientras que la Sra. Miranda se burló y dijo que tenían un pueblo horrible. La comunidad exigen que se estudie si incumplieron la ética médica, que se tomen acciones y que respete al pueblo bagreño, que al parecer, en estos 6 meses, solo se fijó en lo malo", escribió la página 'El Bagre' en Facebook.

Si, somos tendencia en Colombia por defender lo nuestro, por hacernos respetar, por hacer visible que ante las adversidades hemos podido salir adelante, por exigir que no se estigmatice mas, por mostrar lo lindo que tiene su gente. Esto es El Bagre.#ElBagre pic.twitter.com/catpqlfNhP — Chinaski🦉 (@El_Tacas) January 25, 2023

Incluso, en la noche del martes una joven de ese municipio abrió un 'space' en Twitter en el que se abordó la situación por parte de los locales. Al parecer, las jóvenes habían hecho otro tipo de comentarios en el pasado que a juicio de los locales, era un irrespeto hacia el pueblo y sus pobladores.

Este es el comunicado de la clínica Foto: Archivo particular

En la mañana de este miércoles, 25 de enero, la clínica Medicauca —donde las médicas realizan su Servicio Social Obligatorio— compartió un comunicado en el que lamentaron los hechos ocurridos y rechazaron ese tipo de actuaciones.



La IPS, además, señaló que las profesionales se encontraban vinculadas laboralmente en esa institución hasta ese momento y afirmó que "ejecutará las respectivas diligencias disciplinarias y jurídicas a nivel interno y en coordinación con los entedes territoriales del orden local y departamental, con el fin de evaluar la existencia de infracciones".

En un video compartido en redes sociales, se ve cómo las dos mujeres fueron abucheadas a la salida del centro de salud.



Desde la administración municipal, también rechazaron las declaraciones. "Manifestamos nuestro rotundo rechazo a los calificativos expuestos en la publicación difundida y defendemos el municipio de El Bagre, su territorio y sus habitantes", dice el comunicado.



EL TIEMPO intentó comunicarse con el acalde local, pero hasta la publicación de este artículo no atendió las llamadas.

Las amenazas

En medio de los comentarios que surgieron a raíz de la discusión, también aparecieron algunas amenazas contra las dos médicas. "Desagradecida de mierda! Ojalá no te toque salir de allá corriendo y pidiendo ayuda, asustada! Perra malpari**", se lee en un comentario.



Vale la pena recordar que en mayo de 2019 fue asesinado en El Bagre el médico rural Cristian Camilo Julio Arteaga. Según publicó este diario en su momento, el joven "fue asesinado por dos desconocidos que lo interceptaron en una vía pública".



Ante las amenazas, al medio día de este miércoles, se realizó otro 'space' en Twitter, en el que colegas de las médicas mostraron su solidaridad con lo acontecido y denunciaron las condiciones en las que los médicos rurales trabajan en regiones apartadas del país.

#Urgente🚨| Petición dirigida a las entidades encargadas de garantizar la integridad y brindar protección a la ciudadanía. pic.twitter.com/eMTQ8QgXcV — Juan Barraza (@JuanBarrazaG) January 25, 2023

Asimismo, el consejero Nacional de Juventudes Juan Barraza le pidió a la Defensoría del Pueblo, al Gobierno Nacional y a la Policía Nacional la protección inmediata de las dos jóvenes y acompañamiento y garantías en los procesos e investigaciones que se adelanten contra ellas.



EL TIEMPO se comunicó con las jóvenes, pero señalaron que, por recomendación de sus abogados, se abstendrán de dar declaraciones hasta que su situación sea aclarada con las entidades pertinentes.



