En Medellín han cerrado el 15% de bares que no cumplen con protocolos

Luego de un poco más de un mes de reapertura, los bares en Medellín volvieron a atender clientes en sus locales pero algunos no están cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y han sido sancionados.



De acuerdo con la Secretaría de Salud de la ciudad, de alrededor 100 establecimientos que se han visitado desde el comienzo del plan piloto tras las cuarentenas, el 15% no ha cumplido con los protocolos de bioseguridad y se han tenido que cerrar porque se les implementó la medida sanitaria de clausura.



“La medida se toma inmediatamente y se procede a dar la orden para que paren sus actividades en el lugar porque hasta que no den cumplimiento y se ajusten a las normas de bioseguridad pues no pueden seguir funcionando. Eso lo llamamos medida sanitaria de seguridad, consistente en la clausura temporal o total”, explica Luz Bibiana Gómez, líder de Establecimientos seguros abiertos al público.



De acuerdo con la funcionaria, los cierres no solo se dan por el incumplimiento en la implementación de los protocolos de bioseguridad sino también porque se ha hallado lo que en la Secretaría de Salud define como condiciones sanitarias desfavorables.



“Hay mal manejo de las condiciones al interior de los bares. Eso nos pasa mucho sobre todo cuando son restaurantes bar que tienen manejo de alimentos y las condiciones sanitarias tienen que extremarse y vemos que ahí hay un mayor incumpliendo”, explica Gómez.



Las visitas de verificación y control se han concentrado, principalmente, en las noches de los fines de semana en las zonas más turísticas y visitadas por los propios medellinenses como son El Poblado, Parque Lleras, el corredor de la 70, Obelisco, la avenida 80, el centro de la ciudad y Buenos Aires.



La posición del sector

Ante esa situación de cierres, Juan Pablo Valenzuela, presidente de Asobares capítulo Antioquia, dice que “eso no lo podemos ocultar pero tampoco podemos caer en la generalización de que todos los establecimientos lo están incumpliendo”.



Valenzuela explica que hay un gran compromiso en el sector para que no haya cierres luego de un periodo de cuarentena que los golpeó fuertemente en la parte económica.



“También me ha tocado llamar a algunos empresarios para pedirles atención porque está en juego la prueba piloto y es un mal mensaje que llegue a la administración municipal (casos de cierre) porque se está poniendo en juego la prueba piloto de todos, no solo de quien incumple”, afirma.



El representante de este sector también mostró su preocupación por la crisis económica. Mientras que en 2019, antes de la pandemia, 2.154 establecimientos, que venden licor en sus dentro de sus establecimientos (bares y discotecas), habían renovado su matrícula mercantil para el 31 de julio de 2020, solo 1.280 de estos lugares habían hecho este proceso, lo que quiere decir que hubo una disminución en la cantidad de estos establecimientos en Medellín.



La mayoría de los controles se hacen los fines de semana. Foto: Jaiver Nieto

Según Valenzuela esta baja se debió a que varios establecimientos cerraron y entregaron los locales a los arrendadores, por lo que no hicieron la renovación de ese trámite ante la Cámara de Comercio de Medellín. “Pero también otros no han hecho el trámite pese a que están abiertos”, precisa.



De acuerdo con Asobares, en Medellín hay 1.500 bares y gastrobares que están haciendo parte del plan piloto de reapertura, los cuales generan alrededor de 15 mil empleos directos y están produciendo alrededor de 5 mil millones de pesos cada fin de semana, una cifra menor a lo que ocurría antes de la pandemia, cuando las ganancias eran el triple.



Actualmente el piloto se adelanta hasta las 12 de la noche y algunos de estos lugares lo hacen a pérdida, según Valenzuela, porque “la gente está llegando muy tarde, 10:30 u 11:00 de la noche y en una hora y hora media que esté funcionamiento el establecimiento no está logrando vender lo suficiente para cubrir los gastos fijos”.

Es por eso que esta asociación se preocupa para que no haya cierres en ningún establecimiento por el no cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.



Pero no todo es responsabilidad de los administradores y empresarios de los bares. Tanto Luz Bibiana Gómez como Juan Pablo Valenzuela coinciden en que es una responsabilidad compartida con los visitantes.



“No quiere decir que muchos establecimientos no sean responsables sino hacen cumplir las normas, los comerciantes pueden prestar todos los insumos y las facilidades para que los usuarios acaten las medidas pero muchas veces son los que asisten a los establecimientos los que no cumplen”, preció la líder de Establecimientos seguros abiertos al público.



DAVID ANDRÉS CALLE ATEHORTÚA

EL TIEMPO

EN Twitter: @davidcalle1