'El reto de Medellín y Sinaloa es que no vean como héroe a un narco'

Un huella del narcotráfico que cargan a cuestas desde los años 80 gracias a un cartel que lleva su nombre. Un estigma de violencia por el que luchan para deshacerse. Una cultura de dinero fácil que buscan cambiar con transformación social. Eso, tienen en común Medellín y Sinaloa.

En el Estado mexicano, según un reporte del Instituto para la Economía y la Paz (IEP) la tasa de homicidios en 2016 fue casi la mitad de la de 2011, siendo de 38 muertes por cada 100,000 habitantes “lo cual representa una mejora significativa”. En el caso de Medellín, esta llegó a tener una tasa de 184 muertes por cada 100.000 habitantes y la del 2016 estuvo en 21,5.



Luis Guillermo Benítez, Presidente municipal de Mazatlán, Sinaloa (México), visitó Medellín como uno de los 77 alcaldes que participan de la Cumbre Mundial de Alcaldes y conoció los avances que ha tenido la capital antioqueña, en zonas marcadas por la violencia como la comuna 13.



Destacó que al igual que Medellín, Sinaloa tiene el estigma de estado peligroso, pero aclaró que actualmente no ocupa los primeros lugares en cuanto a inseguridad. "Estamos en mitad de la tabla lo que evidencia que se ha hecho un trabajo importante, pero que aún falta”, dijo. Algo similar a lo que Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, dice sobre la capital antioqueña.

El mandatario mexicano caminó las calles de esta zona y dialogó con muchos de sus habitantes, quienes le contaron sobre la pesadilla de los días aciagos y los sueños de un mejor futuro.



“Es gente que aunque está contenta con el trabajo que se ha hecho, está necesitada de más oportunidades y es algo que el gobierno les tiene que proporcionar”, aseveró el mandatario.



Aunque el fuerte de Medellín es el turismo de negocios y el de Sinaloa es el de playa, Benítez aseguró que ambas zonas le están apostando a la transformación de zonas afectadas por el conflicto con innovación inclusiva.



“Hay cosas muy parecidas. Para mí es admirable lo que se ha hecho en Medellín para rescatar estos espacios, como la comuna 13. Me encanta ver la señales táctiles que hay para las personas con discapacidad porque eso habla bien del gobierno”, dijo el mexicano.

Con orgullo, contó que pronto estará listo el primer gimnasio para personas con discapacidad, así como el tercer parque para esta población y anunció la llegada de la primera empresa constructora de drones no tripulados, que será una importante fuente de empleo digno.



Esto, para el gobernante, es vital para alejar a la gente de lo que denominó como el ‘mal camino’.



“Nosotros tenemos un proyecto llamado ‘Jóvenes mazatlecos construyendo el futuro’, que va dirigido a quienes no tuvieron la posibilidad de estudiar. Pero antes de comenzar a pensar en programas y planes, un gobernante tiene que comenzar por ver a los ‘invisibles’ y mejorarles su calidad de vida lo que va a generar confianza para comenzar a ejecutar programas”, contó Benítez.

Luis Guillermo Benítez.Alcalde de Mazatlán, Sinaloa, México Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Sobre la cultura ‘narco’ que afecta a Colombia y a México, el mandatario insistió en que es un tema que debe tratarse desde la niñez, pero dando oportunidades a la juventud en educación y en oficios, mostrándoles que el camino de la legalidad es más seguro que el dinero fácil de la ilegalidad.



Sin hablar exclusivamente de Medellín, el mandatario indicó que la estrategia de capturas de cabecillas se hace en la mayoría de países del mundo, lo que es equivocado si no se hace mayor énfasis en disminuir la desigualdad social, pues de lo contrario seguirá siendo un círculo vicioso de quitar y poner.



“Tendremos dos reuniones en esta cumbre para tener la posibilidad de escuchar lo que han hecho Medellín y otras ciudades y, a su vez, mostrar lo que llevamos haciendo con el objetivo de lograr acuerdos para fortalecer esta ruta de rescate de las zonas afectadas por la violencia”, precisó Benítez.

Por su parte, Lorenzo Martínez, Joven Líder Global de México, quien también participa de la Cumbre, indicó que el papel vital de la juventud es entender que la seguridad no es un tema exclusivo del alcalde, sino que es responsabilidad de todos los habitantes.



“El gobierno solo no va a resolver la inseguridad. Es la cultura la que lo hará, y siento que Medellín está en ese cambio de paradigmas, un ejemplo de ello es la comuna 13 y los metrocables, es darle poder y posibilidades a estas comunidades para que se apropien de su territorio”, expresó Martínez.



Para él, debe haber una relación de confianza entre las comunidades y sus gobernantes, que los primeros sean los ojos de los segundos para que les puedan garantizar su protección y de esa forma, aísle a los criminales, que en algunas zonas actúan como si fueran protectores del barrio.



Ese, para él, es uno de los principales retos, que los criminales no sean vistos como héroes pues el riesgo nacional número uno de las naciones.



“México hoy es de los países más criminales del mundo en sus diversos rubros. Ahora hay una iniciativa de Guardia Nacional donde la Policía se junta con la comunidad para ser unos mismos ojos, lo que es útil”, opinó el Joven Líder.



