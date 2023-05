A las 12 del día el parque Lleras luce como cualquier otro de la ciudad. De no ser por los trabajadores de los bares y restaurantes, que a esa hora limpian todo rastro de lo que sucedió la noche anterior, pasaría por desapercibido que es uno de los principales sitios de vida nocturna en Medellín.



A esa hora, el paso peatonal y vehicular es libre y mucho menor al que llega tras el atardecer. A las 4 de la tarde el panorama cambia —así está previsto— e inicia el cerramiento propuesto por la alcaldía de Medellín para garantizar la seguridad de este popular y turístico sector de El Poblado.

La 'zona blindada' o 'abrazo' —así lo ha denominado el alcalde Daniel Quintero— genera optimismo entre los comerciantes del sector que, en su mayoría (un 90 por ciento), corresponden a bares, restaurantes, discotecas y hoteles.



Para muchos se trata de un alivio a los recurrentes y ampliamente difundidos problemas de esta zona rosa de Medellín: la mendicidad, la explotación sexual, el tráfico de estupefacientes y la inseguridad.

Así quedó el parque Lleras tras la remodelación. Foto: Alcaldía de Medellín

Las reacciones a la medida

"Es satisfactorio porque había mucho desorden con la gente pidiendo (plata)", dijo Robert García, trabajador de un local de comida rápida en el Lleras. "Habían decaído mucho las ventas porque los extranjeros llegaban, se sentaban, iban a pedir, pero por temor a que les fueran a robar, se paraban y se iban".



La mayoría de los comerciantes describen una visión similar. La mendicidad, comentan, estaba espantando a los turistas nacionales y extranjeros que transitan cada noche por la zona.



En algunos casos, la situación era tal que les gritaban a quienes pedían limosna para que no les pidieran más dinero. "Ellos se molestan con eso", dijo una vendedora ambulante que lleva más de 6 años en el Lleras.



Ella ve con buenos ojos la medida, que servirá para controlar lo que sucede —o al menos quién entra— en los casi 13.000 metros cuadrados que tiene el parque.



Aunque admite que no sabe qué hará el fin de semana porque aún no es claro si le permitirán entrar con su 'carrito' por una de las seis entradas que tiene el cerramiento.

Letrero de la marca ciudad en el parque Lleras. Foto: Alcaldía de Medellín

Francisco Estrada, pintor del Lleras, dijo que las vallas permitirán caminar por el sector con mayor tranquilidad. "Esperamos que con la entrega del parque haya más seguridad", recalcó.



Precisamente, la alcaldía de Medellín acaba de entregar las obras de construcción, mejoramiento y mantenimiento en el espacio público que requirieron de una inversión de 10.000 millones de pesos con recursos aportados por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.



Tras la intervención, los alrededores del parque serán peatonales y solo se dejará habilitado un paso vehicular para permitir el ingreso a uno de los parqueadero de la zona y a uno que otro hotel.



El objetivo es que los bares y restaurantes dispongan de las calles para ubicar mesas y sillas, tal como sucedió en Provenza, ubicada a unas cuatro cuadras al oriente del Lleras.

Mesas y sillas de las discotecas en el parque Lleras. Foto: Alcaldía de Medellín

¿Un nuevo Provenza?

"Provenza es mucho más pequeño. Mantener el orden en un parque con la magnitud del Lleras que tiene muchas entradas, se necesita el apoyo de la Alcaldía", señaló Alejandro Cristalino, administrador de la discoteca Hooka.



A pesar de que está de acuerdo con la medida, enfatizó en que la respalda siempre y cuando exista ayuda de la administración distrital y la Policía Nacional para mantener las vallas y los uniformados, al menos, hasta que disminuya la mendicidad y la explotación sexual.



"El Lleras está putiado, esa es la palabra. Acá las familias colombianas no vienen, necesitamos recuperarlos. Esto no tiene que depender del turista", afirmó el comerciante.

Prostitución en el parque Lleras, en El Poblado, Medellín. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

Vendedores de artesanías pidieron que la seguridad en el sector sea las 24 horas, los 7 días de la semana y no solo al caer la noche. "Muchos entran en la mañana y se quedan todo el día", cuestionó un hombre que preparaba su puesto de ventas callejeras.



El cerramiento apenas inicia y los comerciantes aún están a la expectativa del impacto que tendrán las 100 vallas en la seguridad y el turismo del Lleras en las próximas semana.



"Anoche un gringo me preguntó que las niñas dónde estaban. Es una realidad, ellos vienen por eso", sentenció la trabajadora de un estanquillo.



MEDELLÍN

