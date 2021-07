Habla ‘La Bruja’, vocera de la primera línea en Medellín

Ella se hace llamar ‘La Bruja’ y es la vocera de la Línea de Aburrá, la gran colectividad que aglutina a las 10 primeras líneas que nacieron en esta región de forma espontánea durante el paro nacional en Medellín.



Cerca de 300 personas conforman este grupo que se reconoce en una posición combativa en la manifestación social, tanto para hacer frente a las intervenciones policiales como desde el discurso con el que se acercan a las personas de los barrios para explicarles los motivos del paro.



(Le puede interesar: Advierten infiltraciones en Antioquia para las marchas del 20 de julio)

Con escudos, máscaras antigas, gafas para la protección visual y cascos salen a las protestas, aunque esto es reciente. En un comienzo solo utilizaban trapos para cubrirse.



Según explica ‘La Bruja’, la mayor parte de los integrantes de Primera Línea o Línea de Aburrá son jóvenes con desventajas sociales, sin oportunidad de acceso a la educación o a un trabajo estable.



Por esa razón, algunos de ellos vieron necesario organizarse y hacer un proceso de formación discursiva y en actividades culturales que se han desarrollado en los campamentos instalados en el Parque de la Resistencia y, desde el pasado primero de julio, en la Universidad de Antioquia.



“Las primeras líneas son las que han sostenido el paro nacional. Las que continúan haciendo las convocatorias, tanto para manifestaciones como para espacios asamblearios, encuentros barriales, actividades culturales”, expresa ‘La Bruja’.



(También puede leer: Carro de concejal de Medellín está involucrado en accidente)

Facebook Twitter Linkedin

Video de supuesto entrenamiento a niños. Las imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad de la ciudad y difundidas por la Policía Metropolitana. Foto: Cortesía

A pesar de sus propósitos políticos internos, este grupo se ha visto señalado en distintas ocasiones por cometer actos que afectan bienes públicos y privados.



Incluso, en días pasados, la Alcaldía de Medellín afirmó que la Línea de Aburrá realizó “múltiples acciones vandálicas que, a pesar de la mediación de la Personería, no fue posible que cesaran, siendo necesaria la intervención sectorizada y segmentada de las autoridades".



Además, fueron señalados de los daños causados en estaciones de Metroplús e infraestructura de la ciudad, como semáforos y cámaras de seguridad.



Ante estas acusaciones, la vocera de la Línea de Aburrá argumenta en su defensa que hay personas que se suman a ellos durante las marchas, pero no pertenecen a la organización. "No tenemos control sobre esos individuos que también se cubren y asumen actos espontáneos”, agrega.



Sin embargo, reconoce que sí toman acciones contra las cámaras de la ciudad. Las pintan o dañan porque, según expone, esto evita “que sean señalados y los protege de que se saquen de contexto sus acciones por parte de la institucionalidad y de los medios de comunicación”.



(Le sugerimos leer: En Dabeiba hay 6.000 familias afectadas por fuertes lluvias)

Presunto entrenamiento de niños

El pasado 6 de julio se hizo viral un vídeo en el que quedó captado, por una cámara de seguridad, el momento en el que supuestamente la ‘primera línea' de las manifestaciones en la ciudad habría entrenado a los niños presentes en el Parque de los Deseos o de la Resistencia, el pasado domingo 4 de julio.



El alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, reaccionó públicamente por ese material audiovisual y afirmó: “Señores: ¿Qué tienen ustedes en la cabeza? El entrenamiento militar de menores es un delito de lesa humanidad. Vamos a colaborar con la Fiscalía para que se investiguen estos hechos”.



En el video se muestra cuando los pequeños se mueven con rapidez con escudos y otros elementos, al parecer por indicaciones de los presentes, para prepararlos para actuar frente al Esmad. También gritan arengas, tal y como si fuera en una manifestación.



A este propósito, ‘La Bruja’ aclara que el encuentro fue planeado con comunidades que apoyan la labor de las primeras líneas y ese mismo día hicieron una serie de actividades con pintura, refrigerios y regalos que fueron aportados por algunos donantes.



Así mismo, afirma que hasta hubo una brigada de Atención Prehospitalaria (APH) para atender a niños y niñas con situaciones de riesgo.



“Cuando los niños vieron dónde estaban los escudos de algunos del campamento, ellos mismos los cogieron y se pusieron a jugar. Les dijeron a los muchachos (Línea de Aburrá) que ellos eran el Esmad y por eso sacaron baldes de agua para tirarles como si fueran las tanquetas. Y ya, se dinamizó el juego”, revela la vocera, al tiempo que añade que “fue una situación que abordamos de una manera muy inocente. Nunca nos imaginamos que fuese a pasar lo que pasó”.



Olga Lucía Rodríguez, personera auxiliar de Medellín, también rechazó eso hechos, aludiendo a que los niños son sujetos de especial protección por parte del Estado. Además, hizo un llamado a las entidades competentes a investigar lo sucedido.



“La cámara que no habíamos querido quitar por respeto a la Casa de la Música es la que entrega imágenes del juego y los medios de comunicación deciden publicarlas sin preguntarles a las primeras líneas qué estaba pasando”, es el reclamo que hace ‘La Bruja’ en nombre de este grupo que nació con el paro nacional.



LUISA MARÍA VALENCIA

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA

EL TIEMPO

Más noticias de Colombia

-En estas ciudades sí hay vacunas Pfizer para segundas dosis



-Pastores del Caribe han influido en rechazo a la vacuna del covid-19