Esmad se enfrentó con ciudadanos por desalojo de 90 viviendas en Bello

Polémica ha generado el desalojo de 90 viviendas que lleva a cabo este martes la Alcaldía de Bello, tras la ocupación ilegal de un lote de propiedad del Hospital Mental de Antioquia -HOMO.

En redes sociales, el senador Iván Cepeda y la representante a la Cámara María José Pizarro criticaron en sus cuentas de Twitter el procedimiento por parte de la Policía y su Escuadrón Móvil Antidistrubios (Esmad).

En primera instancia, se informó que en el lugar no hacía presencia la Personería del municipio, versión que fue contradicha por la Administración Municipal con este video en el que se muestra al personero Bernardo de Jesús García.

Desde el 19 de marzo del año 2019, el Hospital Mental de Antioquia interpuso una

querella con el fin de recuperar un lote rural de propiedad de la institución, que fue

ocupado con construcciones ilegales.



Luego de obtener el fallo a favor del HOMO, un juez ordenó realizar los procesos que establece la norma con el fin de recuperar el predio en el 2020.



Después de expedida la orden, los habitantes del sector interpusieron dos tutelas y

sustentaron que la construcción estaba desde el año 2014, alegando confianza

legítima; pero estas fueron falladas a favor de la Alcaldía Municipal, ya que se

presentó evidencia reposada en imágenes captadas por Google Earth.



Mediante este programa se evidenció que las construcciones empezaron fue a finales del 2018; a lo que los jueces de la tutela desvirtuaron la confianza legítima y se avaló la realización del operativo que indica devolver el predio a su propietario.

Momentos cuando un Escuadrón del Esmad realiza desalojos en 90 viviendas que estarían invadiendo un terreno en Bello, Antioquia.

Video📹cortesía de Guardianes de Antioquia.

"La Administración ha realizado las acciones pertinentes como la caracterización y ha brindado la oferta institucional a los ocupantes", manifestó la Alcaldía de Bello en un comunicado.



A su turno, Daniela Ortega, secretaria de Gobierno de dicho municipio, manifestó que se han seguido todos los protocolos.



"Hoy nos encontramos en el sector, no obstante encontramos resistencia pero hacemos el control. Para esta Alcaldía lo primordial es defender el patrimonio de los bellanitas, detener las construcciones ilegales que están afectando al resto de la ciudadanía", dijo Ortega.



Cabe mencionar que el lote no tiene permiso de urbanismo, que las obras allí

realizadas fueron construidas de manera ilegal, no tienen licencia de construcción y

se apelará al cumplimiento del artículo 135 de la ley 1801 de 2016.



En total, en Bello se han quemado 18 hectáreas para la realización de invasiones.



MEDELLÍN