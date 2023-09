En medio del debate digital desarrollado en la Universidad CES, hubo un fuerte enfrentamiento entre los candidatos a la alcaldía de Medellín, Albert Corredor y Felipe Vélez.

El debate estaba programado para iniciar a las 9 de la mañana de este miércoles 27 de septiembre, sin embargo, el cruce de palabras entre los candidatos se dio cuando estaban subiendo a la tarima del auditorio.



El candidato Vélez le dijo a Albert Corredor, "esto acaso es trayendo barras."



A lo que Corredor le contestó: Y este le contestó, "de malas, sáquelos".



Así inició el enfrentmiento. Vélez le gritó tres veces, "corrupto, corrupto, corrupto".



Por lo que Corredor se respondió, "vaya pues sáquelos si es tan varón".



Y Vélez le contestó, "¿Cómo los trajiste? ¿Cuánta plata les doy para sacarlos?".

Los ánimos estaban subidos en pleno debate por lo que los moderadores debieron intervenir y suspenderlo en diferentes ocaciones.



Incluso, en su intervención, Vélez dijo, "ustedes se acuerdan de yo vine porque quise a mí no me pagaron, que bueno que esto estuviera de estudiantes y no de barras pagadas".



En sus cuentas de X los candidatos se pronunciaron posterior a este hecho.





"No señor @AlbertCorredor, de malas vos y tus malas prácticas corruptas. Pensaste que con barras pagadas con la plata de la ciudad nos vas a meter miedo? Te fregaste porque a Medellín la vamos a defender", escribió Vélez.



Mientras que Corredor trinó sobre el debate como tal. "Nosotros no vamos a gobernar para ellos. ¡No vamos a gobernar para unos pocos! Gobernaremos para la gente y los barrios", escribió en su cuenta de X.



MEDELLÍN