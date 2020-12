Polémica en Medellín por vallas ubicadas en Parques del Río

Las vallas que se colocaron en Parques del Río, uno de los lugares principales para los alumbrados en Medellín, están causando polémica pues algunos ciudadanos opinan que se está limitando la movilidad en un lugar público.



Estas se dispusieron de tal manera para evitar el paso de occidente a oriente y viceversa. Según la Alcaldía de Medellín, se pusieron allí por la temporada navideña y para evitar aglomeraciones. Sin embargo, hay opiniones divididas.



Para Daniel Carvhalo, concejal de la ciudad, esta decisión de la administración municipal es un contrasentido, pues dice que los espacios públicos que se han creado en Medellín son para el encuentro, sobre todo en época navideña.



“Particularmente, Parques del Río se hizo para que tuviéramos contacto con el río, para que pudiéramos pasar de un lado al otro del río como peatones que ha sido algo que le ha faltado a la ciudad. Entonces, llegar a construir eso es un despropósito que va en contra de lo que es y en contra de lo que ha sido el urbanismo de Medellín en los últimos 20 años que se ha hecho famoso por destruir barreras, no por ponerlas, como ocurrió con el estadio Atanasio Girardot”, dijo el concejal.



Para Carvhalo, se deben tomar mejores decisiones al respecto: “Hay que buscar consensos y para esto tenemos aquí líderes sociales, arquitectos, urbanistas, médicos, somos capaces de buscar soluciones para algo así. Pero construir muros es la peor de las soluciones”.



El paso de occidente a oriente y viceversa ahora es más limitado. Foto: Jaiver Nieto

Esteban Restrepo, secretario de Gobierno de Medellín, precisó que estas vallas se colocaron con el conceso de los habitantes del barrio Conquistadores, vecino de Parques del Río, debido a que en los últimos dos años, la temporada navideña para ellos ha sido un dolor de cabeza por el caos vehicular que allí se presenta.



“Los controles en los alumbrados se concentran en el Parque Norte y en Parques del Río. Los cuales tienen control de aforo con todas las medidas de bioseguridad. En Parques del Río tendremos dos ingresos, uno por el costado oriental, entre Plaza Mayor y el Teatro Metropolitano, y el segundo por el costado occidental por el barrio Conquistadores. Asimismo estará habilitada una salida en cada costado. En los alrededores no se permitirá el parqueo de buses, ni de chivas, ni de vans. Para ello, se dispuso una zona de parqueo especial en el barrio Sagrado Corazón de Jesús (barrio Triste)”, dijo Restrepo.



De otro lado, los vehículos particulares tendrán disponibles los parqueaderos de Plaza Mayor, Teatro Metropolitano y EPM.



Opiniones de la comunidad

La comunidad también ha tenido también opiniones divididas. Para Adriana Vega, residente del barrio Conquistadores, esto impide la libre circulación ciudadana.



“No estoy de acuerdo con que se ponga ese tipo de malla. Yo fui el domingo a verla y fui a almorzar a Parques del Río y me parece horrible. Me sentí con el muro de México propuesto por Donald Trump, me sentí con el muro de Berlín, me sentí en la exclusión absoluta desde el otro lado y todo eso está muy motivado por algunos residentes que consideran que es como si Parques del Río no perteneciera al barrio Conquistadores”, dijo.



Sin embargo, María Jaramillo, otra habitante del barrio, dijo que estas vallas son un alivio debido a que el año pasado, por esta misma época, todo fue un caos para el sector debido a que no había control en los parqueos, se incrementaron las basuras y el ruido, además hubo casos de inseguridad.



“De verdad que para nosotros ese parque el año pasado fue una cosa de locos porque la tranquilidad se nos perdió. Entonces, todo lo que se haga para brindar el barrio me parce fabuloso, el que quiera ir a los alumbrados va y los busca y no nos tiene que meter a nosotros todo el desorden”, dijo.



Por ahora, el tema está debate, sobre todo en redes sociales. Hasta ahora se sabe que los concejales Daniel Duque, Dora Saldarriaga, Daniel Carvhalo y Alfredo Ramos, le escribieron una carta al alcalde Daniel Quintero para que se desmonten las vallas que, según ellos, "afectan el disfrute a que tiene derecho la ciudadanía y a la movilidad peatonal en Parques del Río”.



