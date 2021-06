¿Habrá más escasez de vacunas en Medellín?

Después del 'tira y afloje' entre el alcalde de Medellín, Daniel Quintero y el Ministro de Salud, Fernando Ruiz por la escasez de vacunas en la capital antioqueña, que debió suspender la jornada de inmunización el martes 22 de junio, a la ciudad llegaron nuevas dosis.



Esteban Restrepo, secretario de Gobierno de Medellín, informó que recibieron 21.000 vacunas por parte del Gobierno Nacional, las cuales serán utilizadas para la aplicación de primeras dosis en la población priorizada y así continuar con la ejecución del Plan de Vacunación.



“Es fundamental que asistan personas entre 12 y 49 años con algún tipo de comorbilidad, deben estar registrados en Mi Vacuna y personas de 45 años en adelante así no tengan comorbilidades, pueden acercarse a estos puntos y allí los vacunaremos”, explicó Restrepo.



Agregó el funcionario que la ciudad tiene la capacidad logística necesaria para inmunizar 25 mil personas al día e hizo un llamado a las personas que asistan a cualquiera de los 91 puntos de vacunación habilitados.

Sobre el reclamo del alcalde Quintero ante la no llegada de dosis para la jornada del martes, el Ministro Ruiz explicó que era la Gobernación de Antioquia la que se comprometió a entregar los biológicos.



Sin embargo, en un trino, Minsalud informó que este miércoles llegarán a la ciudad más de 100 mil vacunas de Pfizer.



Al respecto, Leopoldo Giraldo, gerente del covid en Antioquia, expresó que el Gobierno Nacional en Puesto de Mando Unificado (PMU) planteó que en junio llegaban cerca de 8 millones de biológicos.



"Estamos expectantes a que lleguen para distribuir. En este tema no podemos especular y solo podemos contar con lo que llegue al aeropuerto cada día. Si nos dicen 'van a llegar más vacunas', con eso no trabajamos, solo contamos con lo que se descarga en las cavas para saber con qué contamos. Es algo de día a día", manifestó el experto.



El gerente del covid agregó que Antioquia ha tenido días con 55 mil biológicos / día suministrados y asegura que el departamento está en capacidad de aumentar a 80 mil por día, siempre cuando se tengan las vacunas por parte del Gobierno Nacional.

