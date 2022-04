En Medellín y en el departamento antioqueño, poco a poco se estarán desmontando los puntos masivos de vacunación contra el covid-19.



Así lo informó Luis Fernando Suárez, secretario de Seguridad en el departamento de Antioquia. “Eso significa que estamos cerca de la pandemia. Antioquia ha aplicado cerca 1 millones 500 mil dosis de vacunas. Recordemos que desde el inicio, Antioquia se propuso tener un plan de vacunación intensivo y masivo que fuera muy exitoso retomando del programa ampliado de inmunizaciones”, detalló.



Bajo este panorama, los primeros centros masivos que se cerrarán son los ubicados en los centros comerciales de El Tesoro y Oviedo, en Medellín.



“La idea es hacer el cierre de plan de vacunación masiva e integrarlo al plan de inmunizaciones (plan de vacunación contra otras enfermedades)”, agregó.



Esto no quiere decir que no se acabarán las vacunaciones masivas, solo los grandes lugares lo harán aunque todavía quedan muchos de ellos en la capital antiqueña.



Por ejemplo, esta Semana Santa, Medellín tendrá 50 puntos de inmunización contra la covid-19 hasta el miércoles y 35 puntos extramurales el jueves, viernes, sábado y domingo santo.



“A partir del jueves santo estaremos en algunos sectores como en los parques de las diferentes comunidades como La Milagrosa, Boston, Parque Berrío y Terminal del Sur, todos estos abiertos al público, por lo que no habrá excusa para no vacunarse. Padres de familia lleven a sus hijos a vacunar”, dijo la subsecretaria de Salud Pública, Milena Lopera.



❗ No disponibles dosis de AstraZeneca.

❗ No disponibles primeras y dosis de refuerzo de Moderna.

❗ No disponibles dosis de refuerzo de Sinovac.

❗ Dosis hasta agotar existencias.

❗ Segundas dosis y refuerzo para personas que cumplan los tiempos entre dosis. pic.twitter.com/nY9TgtKfkD — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) April 12, 2022

Otros de los sitios habilitados para el jueves y viernes santo serán los parques de Villa Hermosa y San Javier, la Conservación, el Centro Comercial Bosque Plaza y el Centro de Salud Guayabal, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.



Para conocer más detalles de estos y los demás lugares, la ciudadanía puede consultar las redes sociales de la Alcaldía de Medellín: @AlcaldiadeMed en Twitter y Facebook.



Actualmente, Medellín cuenta con el 96 % de su población con una dosis, el 85 % con el esquema completo y el 26 % con dosis de refuerzo.



MEDELLÍN

