Con el auge del trabajo remoto, tras la pandemia del Covid-19, hay una tendencia que está en pleno crecimiento en Medellín.



Se trata de tener la posibilidad de vivir y trabajar desde cualquier lugar del mundo, sin la necesidad de entrar a una oficina.

El principal requisito para los ‘nómadas digitales’ es tener una buena conexión a internet que les permita cumplir con sus responsabilidades laborales.



En Colombia, según un estudio realizado por Airbnb, las reservaciones de más de 28 días, que son consideradas como de larga estadía, crecieron en un 73,5 por ciento en el primer trimestre de 2022, si se compara con el mismo periodo de 2019.

Las mejores comodidades

Dentro de ese mismo informe, Medellín lidera el escalafón de las ciudades colombianas con mayor número de reservaciones para este tipo de alojamiento.

Le siguen Bogotá, Cartagena, Cali y Santa Marta. En la sexta posición aparece otra ciudad del Valle de Aburrá: Envigado.



Además, la ciudad de la Eterna Primavera encabeza otro ranquin en el estudio que tiene que ver con los destinos con mejores comodidades para recibir a los viajeros por largos periodos.



El segundo lugar lo ocupa la capital de Santander, Bucaramanga y el tercero, Cali.

Entre las condiciones que se evalúan por parte de los usuarios de la plataforma están: una buena conexión wifi, espacios diseñados exclusivamente para trabajar, cocinas equipadas y conexión con la comunidad cercana.



En el estudio de la compañía norteamericana también se destacó la hospitalidad del destino para recibir largas estancias. Ese listado lo lidera Bogotá y le sigue Medellín en la segunda posición.



Además, Airbnb seleccionó a Colombia como uno de los 20 destinos con mayor facilidad para vivir y trabajar desde cualquier lugar.



Pero esa no es la única investigación que deja bien parada a la ciudad en cuanto a la recepción de ‘nómadas digitales’.

En Medellín, cada vez se ven más turistas extranjeros. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Ventaja en el costo de vida



Según el índice de ‘Las mejores ciudades para el trabajo remoto’, elaborado por la empresa alemana WorkMotion, Medellín ocupa la cuarta posición en Suramérica entre las más atractivas para quienes buscan reubicarse y laborar desde cualquier lugar del mundo.



Por encima de la capital paisa están Río de Janeiro, San Pablo (ambas en Brasil) y Buenos Aires (Argentina), que encabeza el listado en la región.



El estudio analiza datos sobre el costo de vida, la habitabilidad de la ciudad, la infraestructura cívica (incluye estabilidad política, seguridad y equidad de género, minorías y población LGBT+) y las condiciones legales para el trabajo remoto.

Uno de los aspectos mejor evaluados en la ciudad es el costo de vida. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Con un puntaje de 56,58, Medellín se ubica en la posición 77 a nivel mundial, por detrás de Nueva York (Estados Unidos) y Bern (Suiza).



El ítem mejor evaluado -y en el que ocupa la segunda posición a nivel mundial- es la asequibilidad de la ciudad, en el que obtuvo una puntuación del 97,93.



En este se evalúa el costo de vida y se incluyen aspectos como el precio de los alimentos, los alquileres, la energía y los bienes y servicios en general.



MEDELLÍN

