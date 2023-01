Joost Beijers ha visitado decenas de ciudades en los últimos 5 años, pero cuando pisó Medellín, hace más de un año, se enamoró y decidió radicarse en la ciudad de la Eterna Primavera.



Sus montañas, su gastronomía, pero, sobre todo, su gente fue lo que hizo que este holandés de más de un metro noventa y de 32 años decidiera dedicarse a que más extranjeros conozcan la capital de Antioquia.



“Amo su gente, la hacen muy especial, tienen una amabilidad que no se encuentran en todos los países y la comida es, sin duda, una de las razones más poderosas para quedarme y hacer que más personas visiten Medellín. Me impresiona ver cómo la gente se siente tan orgullosa de vivir y de haber nacido acá”, relata Joost.

Vivía en Tailandia antes de llegar a Medellín. Pisó tierra colombiana motivado por el amor. Jessica, su novia, vive en la capital antioqueña por lo que él llegó inicialmente de vacaciones, pero al probar la primera bandeja paisa no dudó en que esta ciudad se iba a convertir en su hogar.



Lo que pensaba que podía ser un mes de vacaciones se convirtió en un para siempre o, por lo menos, hasta que la vida se lo permita.



Desde un apartamento cuya vista da a una montaña en Medellín, Joost escribe para ser leído por miles de turistas al rededor del mundo y se motiven a visitar Colombia y, por supuesto, la capital antioqueña.



Su plataforma, Travel Food Expert se ha convertido en un vehículo de promoción de la ciudad. Allí le cuenta a la gente cuál es la mejor bandeja paisa, dónde encontrarla, cuánto pagar por ella.



“¿Te preguntas qué comer en Medellín? En este artículo cubrimos la comida típica de Medellín que no debes perderte durante tu visita y te recomendamos los restaurantes que debes visitar”, es lo que se puede leer en el comienzo del artículo: ‘Qué comer en Medellín’, que se encuentra en su página web: www.travelfoodexpert.com.



Joost primero prueba al menos 20 restaurantes antes de recomendar y escribir sobre la gastronomía típica paisa.



Las fotos son otra de sus pasiones, así que en cada entrada de la plataforma la acompaña de fotografías que toma en su paso por los restaurantes.



Dice que va a todos, no importa dónde estén ubicados, su objetivo es poder darle una recomendación crítica a sus lectores y seguidores de las redes sociales.



Los lectores de Travel Food Expert encuentran, en primer lugar, esta descripción cuando seleccionan el destino Colombia.



“En el pasado, el país sufrió enfrentamientos, pero hoy en día, Colombia es uno de los destinos turísticos más populares y próximos. Razón suficiente para profundizar en los destinos populares del país e inspirarte a viajar también a esta parte del mundo”.



Joost tiene como objetivo que las personas le pierdan el miedo a visitar el país y pasearse por las comunas de Medellín. De hecho, es habitual verlo por varias de las comunas más vulnerables paseándose mientras hace deporte.

​

“Aunque la ciudad tuvo un pasado difícil, hoy en día es una ciudad relativamente segura que se encuentra entre dos montañas, lo que le permite ser primavera todo el año con la temperatura promedio perfecta de unos veinticinco grados centígrados. Es el hogar de la gastronomía paisa, una vibrante vida nocturna, gente hermosa de gran corazón y una naturaleza impresionante a la vuelta de la esquina”, le dice Joost a sus lectores.

Y es que Medellín se convirtió en su hogar, sus vecinos son sus nuevos amigos y, sin duda, las montañas una vista ideal para escribir mientras describe lo mejor que tiene la ciudad.



Hace cinco años no estaba en los planes de este holandés escribir sobre Colombia, su plataforma se centraba en Europa y Asia, sin embargo, con la entrada del Covid-19 debió mirar para otros horizontes.



“En Holanda vimos una noticia que decía que Colombia estaba en el top tres de países más visitados por los europeos y ahí comencé a pensar que debía expandir mi plataforma al sur de América y conocí a Jessica y bueno, todo se dio”, relata.



Al principio solo escribía sobre comida, pero cuando llegó a Colombia encontró en tanta diversidad y lugares inexplorados por los extranjeros que decidió que debía expandir su temática.



Uno de sus primeros artículos de ‘Dónde hospedarse en’ lo escribió sobre Guatapé.



“Guatapé es un lugar mágico y queda muy cerca de Medellín, pero a veces no van porque no tienen una opción clara que les diga dónde quedarse o cómo ir si llegan a Medellín. Yo les doy varias opciones confiables, que yo mismo he experimentado para que pierdan el miedo y puedan viajar y explorar diferentes destinos a donde se puede ir desde Medellín, incluso, estoy comenzando a promocionar el Eje Cafetero desde la capital paisa”, dice Joost.



Cuando pisó Colombia debió elegir entre Bogotá y Medellín y no dudó un segundo en decidirse a vivir en medio de montañas y gente amable que lo acogió como un paisa más.



“Bogotá en muy diferente, aunque es una experiencia también, es muy fría, mientras que en Medellín yo siento una energía diferente, ver cómo la gente es feliz viviendo al lado de la montaña”.



Una vez se mudó a Medellín tuvo que comenzar de ceros su plataforma luego de tener una dificultad con su antiguo compañero de blog, pero Joost cree firmemente en que Medellín es atractivo para el mundo y podrá volver a llenar de artículos y videos su página para que miles de personas descubran la región de la forma en la que lo ha hecho él.



“Mi plan a corto plazo definitivamente es vivir en Medellín, seguir conociendo cada rincón y haciendo que más personas vengan a conocer esta región tan maravillosa que me ha hecho parte de ella de una manera muy cálida. Cuando tenemos vacaciones a veces salimos del país, pero ya uno extraña esta tierra”, dice Joost.



Pero para los paisas también escribe. En Travel Food Expert pueden encontrar artículos sobre qué hacer en Tailandia, qué hacer en Países Bajos, en Dubái, España, Italia, Bélgica, Francia, Austria y otros destinos que ha visitado mientras escribe sobre ellos. Pero en ninguno se ha quedado a vivir como lo hace en Medellín.







