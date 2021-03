Seis monjas murieron tras brote de covid en convento en Medellín

Seis monjas murieron en un brote de covid-19 que se presentó en el convento

Congregación Teresita del Niño en el barrio Laureles, centro-occidente de Medellín, donde en total se contagiaron 32 personas.



"Tuvimos un brote, lamentablemente en un convento, pero las que estaban vacunadas, ninguna terminó ni siquiera en cuidados intensivos, entonces la vacuna sí funciona, sí es importante y por lo mismo hay que priorizar a las personas mayores, que son las que tienen mayor riesgo", indicó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle.



En el sitio solo siete religiosas estaban vacunadas. Seis personas del personal de asistencia también se contagiaron y, por ahora, once están siendo atendidas en centros médicos.



El mandatario local explicó que quienes se murieron no estaban vacunadas porque no eran mayores de 80 años o porque no quisieron vacunarse.



De otro lado, reiteró que este es un caso en el que se muestra que incluso, con solo la primera dosis de la vacuna, los contagiados no van a camas de cuidados intensivos.

De cualquier modo, el llamado es a no bajar la guardia por estos días, debido que en la última semana 100 personas ingresaron a UCI esta semana con edades entre 60 y 79 años. A su vez, la mayor cantidad de contagios se está presentando en las comunas: El Poblado, Laureles, La América y Belén.



