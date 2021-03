Top 5 de las obras de infraestructura y ecociudad en Medellín

Pese a que el concepto de ecociudad, muy nombrado en Medellín durante esta administración municipal y eje del Plan de Desarrollo 2020-2023, suele relacionarse solo con un componente medioambiental, también debe entenderse que su relación con los proyectos de infraestructura física radica en tener espacio público de calidad para todos los habitantes, el valorar la historia local y el patrimonio y tener el componente de accesibilidad universal.



Natalia Urrego, secretaria de Infraestructura Física de Medellín explicó que más allá de las obras específicas de esta alcaldía, es un reto crecer en espacio público, teniendo en cuenta que la ONU sugiere tener 15 metros cuadrados de espacio público por habitante.

Por ello, mencionó que los proyectos que más le apuntan al eje de ecociudad, son aquellos en los que se privilegia el espacio público, el transporte masivo, la priorización del peatón y el ciclista y los componentes verdes, que son hábitat de fauna. Aquí un top cinco de lo más destacado.

1. Parques del río Norte

La primera fase de este proyecto le dará a la ciudad 300.000 metros cuadrados de espacio público. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

La alcaldía de Daniel Quintero le apostó a la continuación del que es considerado el proyecto de renovación urbana más ambicioso de la ciudad y que costaría unos 4 billones de pesos. La siguiente etapa para continuar el proyecto, está ubicada en el norte de Medellín y fue denominada Parques del Río Norte.



(Le puede interesar: El barrio de Medellín que insiste en que lo llamen ‘Pablo Escobar’)



Este va desde la autopista Norte Medellín–Bogotá hasta el Puente de la Madre Laura. Son 700.000 metros cuadrados en total, y aunque la actual administración no podrá desarrollar toda la etapa, se priorizará una primera fase que tendrá 300.000 metros cuadrados de espacio público. Será, en total, 1,6 kilómetros de longitud desde la cancha de Villa Niza hasta la autopista Norte, con una inversión de 400.000 millones de pesos.



“El espacio público que podría ser bandera de este cuatrenio y de este Plan de Desarrollo, para seguir apuntando a la ecociudad, se llama Parques del Río Norte. En cuanto a espacio público, es el más referente de lo que queremos ser en Medellín, porque es llevar espacio público donde más déficit tenemos, en las comunas 2 (Santa Cruz y 4 (Aranjuez). Nosotros dijimos Parques del Río sí debe continuar, pero no aquí, lo debemos llevar a donde mayor impacto tenga, y es en esas comunas donde realmente necesitan que la presencia institucional llegue”, detalló la secretaria de Infraestructura.



Y es que en estas zonas de la ciudad, el índice de espacio público por habitante es de alrededor de los 2 metros cuadrados, lejos de la meta propuesta por la ONU.

2. El Metro de la 80

En septiembre de 2020, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) decretó el proyecto del Metro de la 80 como de importancia estratégica para la Nación, por lo que lo cofinanciará con un 70 por ciento. La propuesta que se había dado a conocer por la alcaldía de Federico Gutiérrez, radicada en 2019 ante el CONPES, tuvo algunos cambios con el proyecto final que fue aprobado.



(Lea también: Así usaron cámaras de videovigilancia para 11 capturas en Medellín)

El costo del proyecto asciende a $3,54 billones, de los cuales la Nación aportará $2,47 billones (70 %) y el Municipio el restante $1,062 billones. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Será un trayecto de 13,25 kilómetros de longitud dividido en tres tramos, contará con 17 estaciones que compondrán el futuro sistema de transporte masivo.

Contará con 20 unidades de trenes de composición simple y una capacidad de 250 pasajeros, aproximadamente, logrando movilidad al día unos 179.400 pasajeros. Se estima que beneficiará a 976.000 personas.



“El Metro de la 80 no es un proyecto solo de movilidad, sino que también es de renovación urbana. Se generarán más andenes, cicloinfraestuctura, jardines, siembras y compensaciones de árboles y zonas verdes. Además se hace también una renovación ecológica de todo ese sector, entonces por ejemplo el Metro de la 80 es un referente de ecociudad, pero no solamente visto desde el tema del medio ambiente y sostenibilidad, por ser un sistema de transporte masivo sostenible y eléctrico, sino por todo lo que significa esa transformación del espacio”, explicó Urrego.

3. Parques de bolsillo

En el Pasaje Cervantes, lugar de paso y no de estancia, se hará un parque de bolsillo. Foto: Jaiver Nieto

En medio del caos y la diversidad del corazón de Medellín, por donde circulan alrededor de un millón de personas diariamente, se construirán ocho parques de bolsillo, como los denomina la administración municipal, que serán los nuevos espacios de encuentro para quienes visiten el Centro. Para este 2021, estarán listos tres de ellos.



De la meta de ocho a entregar antes de 2023, tres estarán al servicio de la ciudadanía este 2021, según los planes de la administración municipal y se ubican en el Pasaje Cervantes (carrera 42 A, entre la calle 48 y 49, cerca al Paraninfo de la Universidad de Antioquia), en La Palencia (la Oriental con Colombia, calle 49 A con carrera 44) y en las afueras de la Universidad Autónoma Latinoamericana (Unaula, entre la calle 49 A, entre la carrera 56 B y la carrera 55 A). La construcción de estos tres tendrá un costo de 626 millones 750 mil pesos, según estimaciones, pero aún no se tienen los diseños ni se tiene precisión sobre cómo serán los equipamientos.



(Además lea: Así despidieron a Jorge Oñate sus seguidores en Medellín)



Urrego explicó que en el estimado de que la ecociudad también se centra en tener espacio público, este es un proyecto que aplica. “Los parques de bolsillo son una estrategia que estamos en conjunto liderando con la Gerencia del Centro, es una buena oportunidad de resignificar espacios y darle protagonismo al peatón, a las personas y con el tema de que en Medellín todos cabemos”, acotó.

4. Infraestructura verde

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, durante el cuatrienio hay aproximadamente 75.000 millones de pesos aprobados para todo lo que es como infraestructura verde en espacios públicos, de modo que este pueda ampliarse.



Uno de los proyectos de este frente es el de Jardines verticales, que comprende instalar cuatro; tres de ellos estarán en el primer piso del edificio de la administración municipal, al interior de las instalaciones, y uno más en la parte externa del edificio del Concejo.

Muros verdes. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

El proyecto, liderado por la Agencia APP y financiado por la Secretaría de Infraestructura Física, tiene una inversión de $1.124 millones y en él se siembran 34.884 plantas de diferentes especies. Cuatro puentes peatonales ubicados en los barrios Carlos E. Restrepo, Caribe, Conquistadores y Guayabal también tendrán jardines verticales.



(Le recomendamos: El hombre clave en la búsqueda de los desaparecidos de Medellín)



De otro lado, Urrego destacó que obras de la administración anterior, como los corredores verdes, también hacen parte de este componente en su conservación



“Nuestra tarea será entonces conservarlos, mantenerlos y no solo crecer en más corredores verdes, sino también en infraestructura verde alternativa, seguir creciendo en muros verdes, incluso en techos verdes, que es una gran apuesta que iniciaremos este año con la Agencias APP, haciendo algunos puentes que no prestan un servicio peatonal plenamente porque no tienen ese componente de accesibilidad universal, pero que pueden ser por ejemplo conectores de fauna”, detalló la funcionaria.

5. La intervención a parques

El parque de la Floresta será uno de los que recibirá más intervención. Foto: Esneyder Gutiérrez

Ya está en marcha un contrato para intervenciones integrales a 14 parques en diferentes comunas de Medellín. El parque Popular, el de El Pedregal y el de La Floresta, van a tener una intervención mayor, para lo que en total, se destinaron 11.793 millones de pesos.





MELISSA ALVAREZ CORREA

EL TIEMPO MEDELLÍN

@Melissalvarez3

Otras noticias de Colombia

- Estudió bachillerato por radio y ahora trabaja en la Nasa



- El hombre clave en la búsqueda de los desaparecidos de Medellín



- Jorge Oñate, amante del fútbol y del boxeo de 'Happy' Lora