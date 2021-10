Medellín tiene un punto masivo para acceder a métodos de anticoncepción

Isabel Cristina Yepes Herrera, de 22 años de edad de Medellín, sabía de la necesidad de usar métodos anticonceptivos para no tener un embarazo no deseado, pero por falta de dinero, no había podido probar un método más duradero y pese a su miedo a las agujas, acudía cada mes a aplicarse la inyección.



A los 15 años de edad y precisamente por su fobia a las agujas conoció de los dispositivos subdérmicos, método de larga duración para prevenir el embarazo, pero que en su momento, la opción fue acudir a un dispositivo cuya protección dura tres años. El plazo se cumplió y volvió a la tortuosa tarea de aplicarse la inyección.



Cuenta que después de sudar antes del chuzón de la aguja, esta semana dejó el miedo atrás y en el punto masivo para anticoncepción y promoción de derechos sexuales y reproductivos, que comenzó a operar en Medellín desde el pasado 23 de septiembre, le fue implantado un dispositivo subdérmico que previene que quede embarazada por 5 años.



“En este momento para mi vida, no quiero hijos. Prefiero este método, que dura cinco años, porque quiero ejercer más, quiero estudiar, máximo en dos años o tres quiero tener mi propio salón de belleza, entonces quiero hacer mis estudios primero. Yo sé que en estos momentos no tengo una pareja actual, ni nada, pero no falta el momento”, narró.

Durante este año,7.192 mujeres han accedido a los métodos anticonceptivos, pero la ciudad tiene la meta de que sean 10 mil métodos implantados para todo el 2021.



Este punto está ubicado en el coliseo de voleibol Yesid Santos, en el estadio Atanasio Girardot, de lunes a domingo de 8 a. m. a 4 p. m., Hasta allí pueden acercarse hombres y mujeres residentes en Medellín y población migrante. De acuerdo con la Alcaldía, este punto hace parte de la estrategia ‘Yo Decido Cuándo’, liderada por la gestora social de Medellín, Diana Osorio, y que articula más de 15 secretarías y entidades del conglomerado público.



Hasta este punto, también puede acudir población migrante irregular que no tenga Permiso Especial de Permanencia (PEP), serán atendidas mujeres entre 10 y 23 años. Para las mujeres residentes de Medellín, entre los 10 y 28 años, que estén afiliadas a SaviaSalud, SURA, Nueva EPS, Salud Total, Coomeva y Sanitas, se tendrá disponible método inyectable, píldoras o implante subdérmico.



“Por primera vez, en Colombia, en el marco de la pandemia, tendremos un puesto de vacunación con toda la oferta institucional para garantizar los derechos reproductivos y sexuales. Esto nos permite seguir avanzando en nuestra estrategia Yo Decido Cuándo”, indicó Osorio.



La estrategia hace parte de las acciones para la reducción de las cifras de embarazo adolescente en la ciudad. Mientras a nivel país se han reportado aumentos, en Medellín se tienen disminuciones importantes en embarazo adolescente durante el 2021, por ejemplo, los nacimientos en niñas menores de 14 años incrementaron 22,2 % en el país según el DANE, mientras que en Medellín la disminución en este grupo poblacional es del 24 %.



Según cifras de la Secretaría de Salud de Medellín, 7.926 adolescentes ya son madres. Entre enero y junio de 2021, en Medellín se han atendido 1.477 adolescentes gestantes, de las cuales 316 son subsecuentes, es decir, que corresponden a un segundo embarazo. La comuna con el mayor número de embarazos adolescentes es la 3- Manrique con 225 casos.



“En Manrique tenemos que tener una mayor intervención, pero esta estrategia no tiene barreras. Queremos llegar con todas las estrategias, con los métodos de planificación familias de larga duración a todas esas niñas mayores de 15 años y evitar a toda costa que las niñas entre los 10 y 14 años queden embarazadas”, explicó a este medio Milena Lopera, subsecretaria de Salud Pública de Medellín.



Dicha dependencia estima que entre 2020 y 2021, en la ciudad se han reducido 500 casos de embarazo adolescente, ubicando la tasa actual de 15 a 19 años en 37,7 y de 2,1 en menores de edad de entre 10 y 14 años.



“No queremos esta tasa, queremos cero. Este es el objetivo de esta campaña. El objetivo de nosotros es el mejoramiento de la salud de las adolescentes de la ciudad de Medellín. Estábamos necesitando cómo llegar a las población, individualizamos las atenciones para las personas que vemos en riesgo. Estamos enfocados sobre todo, en las comunas 1, 2, 3 y 4”, detalló Lopera.

Ponerle el ojo a las enfermedades (ETS)

Ana María Valle Villegas, secretaria de las Mujeres de la ciudad, advirtió que si bien es fundamental que las mujeres accedan a los métodos, debe haber protección para prevenir una enfermedad de transmisión sexual (ETS).



“Estamos seguras de que el acceso de las mujeres a métodos anticonceptivos debe estar acompañado de responsabilidad de los hombres con el uso de otros métodos de anticoncepción como el condón para la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Históricamente, se le ha delegado a las mujeres responsabilidades en este tema y es momento de generar relaciones más igualitarias”, manifestó.

Las campañas, con varias aristas

Lady Alba Bermúdez, subdirectora de programas y proyectos de la Fundación Oriénteme, explicó que las estrategias de prevención del embarazo en adolescentes deben ser abordadas desde diferentes componentes.



En el caso de esta entidad, lo hacen desde la EIS, es decir, la educación integral para la sexualidad con cuatro componentes, que son educación para la sexualidad, futuros promisorios, adultos con escucha y el cuarto es sobre acceso a servicios.



“Busca transformar imaginarios frente a la vivencia, frente al ejercicio de derechos, identificarlos y ayudar a que los jóvenes transformen esos imaginarios que los llevan a mantener prácticas que los llevan al embarazo. Con la ayuda de ellos hay que generar nuevos mensajes que ayuden a difundir a sus pares información más verídica”, ahondó la subdirectora.



Agregó que el rol de los padres de familia es fundamental para “no dejar solos a los chicos en su proceso de sexualidad”. “Es acompañarlos a que sean un poquito más de confianza, adultos que orienten, escuchen y faciliten ese ejercicio de derecho. Cuando un joven siente que hay un referente idóneo, va a dejar de consultarle a un compañerito que están en las mismas, pero que no conoce bien”, subrayó Alba.



MELISSA ÁLVAREZ CORREA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

MEDELLÍN